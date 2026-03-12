Gabon: Le ministre Paul Ulrich Kessany impulse une culture de management axé sur les résultats et l'évaluation de la performance à ses collaborateurs

Dans une dynamique de gouvernance moderne fondée sur la performance et la responsabilité, Paul Ulrich Kessany, Ministre de la Jeunesse, des Sports et du Rayonnement Culturel et des Arts, Chargé de la Vie Associative, a encouragé ses collaborateurs à inscrire leur action dans une logique de résultats mesurables ou SMART.

C'est dans ce cadre que Emmanuel Obakamba Ombana, Conseiller chargé de la Jeunesse et de la Vie Associative, s'est prêté à cet exercice républicain en soumettant son Plan de Travail à la haute attention du Ministre.

Ce document stratégique vise à contribuer au rayonnement des pans Jeunesse et Vie Associative, en étroite collaboration avec les Directions Générales de la Jeunesse et de la Vie Associative.

Par cette initiative, le *Conseiller entend participer activement et efficacement à la réalisation de la feuille de route de Monsieur le Ministre à travers des actions structurées en faveur de la jeunesse et du mouvement associatif.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de renforcer l'engagement citoyen des jeunes, de valoriser les initiatives associatives et de soutenir des dynamiques d'impact au service du développement social et culturel.