Madagascar: Anstiranana - Chasse aux balances truquées

Depuis lundi, une opération de vérification des balances est menée au marché d'Ambilobe. En l'absence d'un service local chargé du commerce et de la consommation dans le district, ce sont les équipes de la direction régionale du commerce et de la consommation, venues d'Antsiranana, qui sont intervenues sur place.

Les premières vérifications ont révélé plusieurs balances non conformes. Certaines ont été retirées pour réparation. Au total, cent quatre commerçants assujettis ont été recensés, pour cent vingt balances contrôlées, dont quarante et une ont nécessité une réparation. Les appareils non conformes sont immédiatement retirés et leurs propriétaires rappelés à l'ordre.

Dès les premières heures de la matinée, l'agitation est déjà palpable au marché. Entre les étals de légumes, les poissons et les viandes fraîchement débarqués, les vendeurs s'activent pour accueillir les premiers clients de la journée. Mais ce jour-là, l'ambiance était légèrement différente, car une équipe de contrôle venait d'arriver pour vérifier les balances utilisées par les commerçants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les explications fournies par la directrice régionale du commerce et de la consommation de Diana, Marie Thérèse Zarasoa, cette opération constitue presque une nouveauté pour les commerçants d'Ambilobe, contrairement à ce qui se pratique dans d'autres districts où ce type de contrôle est plus régulier.

« L'objectif de cette descente n'est pas seulement de sanctionner les contrevenants, mais aussi de sensibiliser les commerçants à l'importance de la transparence et de l'honnêteté dans les transactions. Pour le moment, aucune sanction n'a été appliquée. Une balance juste est un symbole de confiance entre vendeur et acheteur », a-t-elle expliqué, tout en indiquant que les balances devraient être vérifiées au moins une fois par an. Lorsqu'un appareil devient non conforme et que son propriétaire ne le présente pas au contrôle, il s'expose alors à des sanctions.

Pour cette première intervention, les contrôles ont principalement ciblé les vendeurs de viande et de légumes. Les épiceries, quant à elles, n'ont pas été concernées par cette étape.