Madagascar: Canicule à Toliara - La température frôle les 41 degrés Celsius

12 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

La chaleur atteint son paroxysme dans la ville de Toliara et dans la partie nord-est de la région Atsimo-Andrefana. Hier, la température affichée était de 34 degrés Celsius, pour un ressenti de 41 degrés Celsius. Avant-hier, elle était de 32 degrés, avec un ressenti de 38 degrés.

Dès 7 heures, le soleil tape déjà fort, avec une température frôlant les 30 degrés Celsius, avant d'atteindre 34 degrés entre 11 heures et 15 heures. La nuit, la fraîcheur se fait peu sentir, la température ne descendant pas en dessous de 28 degrés Celsius. Le district de Sakaraha connaît également cette vague de chaleur, avec une température pouvant atteindre 36 degrés Celsius et un ressenti de 43 degrés.

Le district d'Ampanihy est un peu moins touché avec des averses humidifiant légèrement l'air. La canicule, selon la météo, restera encore marquée ce week-end, avec un pic de 36 degrés annoncé pour lundi et mardi de la semaine prochaine. Jusqu'ici, heureusement, aucune victime de malaise liée à la forte chaleur n'a été signalée dans les hôpitaux.

Les tireurs de cyclo-pousse arrivent tant bien que mal à supporter la chaleur, même en plein midi, à l'heure de sortie des élèves qui empruntent ces trois-roues pour rentrer de l'école. « Je crois que je me suis habitué à la chaleur. Et c'est mon travail, je dois l'accomplir », témoigne Papa Tirike, tireur de cyclo-pousse d'une soixantaine d'années, mais toujours en pleine forme malgré la vague de chaleur qui traverse le sud du pays.

