Gabon: Audience ministérielle - Vers une promotion renforcée du tourisme sportif

Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa a reçu en audience le Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, Chargé de La Vie Associative, Monsieur Paul Ulrich KESSANY, dans le cadre d'une séance de travail consacrée aux perspectives de développement et de promotion du tourisme sportif.

Au cours de cette rencontre, les deux membres du Gouvernement ont échangé sur les nombreuses opportunités qu'offre le pays pour faire du sport un levier d'attractivité touristique.

Les deux personnalités ont évoqué la valorisation des compétitions sportives, l'organisation d'événements d'envergure nationale et internationale, ainsi que la mise en lumière des sites touristiques naturels propices aux activités sportives et de loisirs.

Les discussions ont également porté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les deux départements ministériels afin de structurer une offre de tourisme sportif attractive, capable de contribuer à la diversification de l'économie touristique et à la promotion de la destination nationale.

Cette rencontre marque ainsi une volonté commune d'explorer de nouvelles pistes de coopération pour positionner le pays comme une destination privilégiée du tourisme sportif en Afrique et dans le monde en capitalisant sur ses atouts naturels, culturels et sportifs, conformément à la vision éclairée du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, S.E.M Brice Clotaire Oligui Nguema.