Gabon: Logements des étudiants a l'UOB - Le ministre touche du doigt l'etat d'avancement des travaux

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte- Parole du Gouvernement, Pr Charles Edgar Mombo, a ce mercredi 11 mars 2026, effectué une visite inopinée à l'Université Omar Bongo afin de s'enquérir du niveau d'avancement des chantiers en cours.

Cette visite s'est ouverte par la cité universitaire qui compte six pavillons au total dont 2 (C et D) déjà réhabilités et occupés par les étudiants et 4 autres en cours de

Réhabilitation

A cet effet, la Directrice Générale du CNOU madame Zora Kassa épouse Nzigou A indiqué que la commission d'attribution des chambres pourrait siéger dès la semaine prochaine afin de sélectionner les étudiants bénéficiaires des nouveaux espaces en cours d'aménagement.

Par la suite, le membre du gouvernement a procédé à l'inspection des installations du transformateur électrique destiné à alimenter l'ensemble des pavillons de la cité universitaire et à pallier les baisses de tension.

Au cours d'une réunion tenue à la place dite l'interro, il a rappelé que l'université est un patrimoine de l'État, précisant que les activités agricoles menées sur le site doivent être réalisées par les étudiants eux-mêmes et non par des tiers personnes notamment, les maraîchers actuellement installés sur certains espaces. Ces derniers disposent ainsi d'un délai d'une semaine pour libérer les lieux.

La visite s'est poursuivie sur le chantier de construction de l'auditorium de l'UOB. L'infrastructure, d'une capacité de 500 places, affiche actuellement un taux d'exécution des travaux de 75 %. Le responsable de l'entreprise en charge des travaux, Dominique Gaugry a rassuré les autorités quant à la livraison de l'ouvrage prévue pour le mois de mai 2026.

Pour le Ministre, cette visite s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la politique sociale du Chef de l'État, qui place le bien-être des étudiants au cœur de l'action gouvernementale. Elle permet par ailleurs de suivre de près l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants, conformément aux orientations fixées par les plus hautes autorités du pays.