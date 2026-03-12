Gabon: Tourisme et diplomatie - Le Ministre du Tourisme Durable reçoit l'Ambassadeur de la République de Cuba au Gabon

Dans le cadre d'une visite de courtoisie et d'échanges visant à renforcer les relations de coopération entre le Gabon et la République de Cuba, le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa a reçu en audience l'Ambassadeur de la République de Cuba au Gabon, Excellence Alex Gonzalez Garcia, ce mercredi 11 mars 2026.

Plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment les opportunités de collaboration dans les domaines du tourisme durable, de la valorisation de l'artisanat s'inspirant du modèle Cubain.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de développement touristique.

A cet effet, le Ministre a salué la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, tout en exprimant sa volonté d'attirer les investisseurs à visiter la destination Gabon afin de dynamiser le secteur du tourisme et de l'artisanat.

Pour sa part, l'Ambassadeur de Cuba a exprimé son intérêt à accompagner les initiatives visant à promouvoir les échanges culturels et économiques entre les deux nations, notamment à travers des projets de formation et de coopération technique.

Cette audience s'inscrit dans la dynamique d'ouverture et de coopération internationale portée par le Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat.