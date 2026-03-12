Tunisie: Basket/JSK-CA sera rejoué - Extrême tension

La réclamation de la JSK pour erreur arbitrale grave a été validée par la Ftbb qui a décidé de rejouer le match ultérieurement.

Cette affiche, tout comme celle entre l'USM et l'ESS, est tendue avec une menace sécuritaire. Où va-t-on ?

On devait jouer aujourd'hui l'acte 3 du duel JSK-CA pour le compte de la demi-finale du super play-off. Le match a été reporté par la Ftbb qui appuie cette décision par la réclamation présentée par la JSK après le deuxième match joué à Gorjani (disqualification de Marnaoui et de Mnafed et le changement de décision après recours à des images non officielles selon la JSK). Finalement, la Ftbb a accepté la réclamation de la JSK en considérant que les arbitres du match ont commis une grave erreur qui nécessite de faire rejouer le match. la date n'a pas été déterminée.

En même temps, on doit noter aussi que cette affiche qui devait se jouer à Kairouan, aussi capitale qu'elle soit avant la décision de la Ftbb, ne serait pas tranquille du tout comme les deux premiers matches joués à la salle Gorjani. C'est tellement tendu entre les deux publics, et les derniers matches joués en championnat montrent bien que celui qui reçoit exerce une forte pression sur les arbitres et son public et se permet tout (jet de pétards, chants obscènes, harcèlement de l'adversaire).

L'autre affiche USM-ESS n'est pas moins agitée avec l'ESS qui dénonce officiellement l'attitude du public monastirien lors du second match (équilibré vers la fin) qui, selon les Etoilés, a lancé des projectiles en tous genres ainsi que les pétards d'une manière exagérée, ce qui a mis les joueurs de l'Etoile en situation menaçante.

Mais où va-t-on avec ces matches de basket devenus si dangereux pour la sécurité des joueurs ? Il faut le dire, chaque match qui se joue dans les salles des clubs favoris est une occasion pour enflammer l'ambiance, pour déraper verbalement, pour user du harcèlement de l'adversaire avec le jet des pétards (où est le contrôle nécessaire pour empêcher la rentrée de ces produits interdits et nocifs dans les salles couvertes et donc fermées ?). Et l'on remarque que les événements se multiplient et durent depuis des saisons sans que l'on bronche. Attention, on n'est pas au stade de la finale du super play-off, rien n'est encore joué.

Et l'on voit que les choses dérapent doucement sous le regard impuissant et frustrant de ce nouveau bureau fédéral élu. On ne fait qu'élever la tension et aller sûrement vers le pire, vers un scénario incontrôlable plus tard. Les autres sports de salle ne sont pas exempts, particulièrement le hand et le volley avec des matches arrêtés pour violence et dépassements graves du public. Pour le moment, c'est la JSK qui mène 1-0 en attendant de rejouer le deuxième match à la salle Gorjani.