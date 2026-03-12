Tunisie: Participations internationales - Nos athlètes ne chôment pas

Mieux, ils gagnent et progressent. De bon augure.

Marouaa Bouzayani ne chôme pas. Elle a remporté la finale du sprint individuel féminin aux Championnats de France de cross-country dimanche dernier en 16'24". Bouzayani avait également remporté l'or le samedi au relais mixte 2x2x2 km avec son équipe française, Racing Multi Athlon Notre championne varie ses participations et semble privilégier les épreuves sur différentes distances, pour améliorer son endurance.

De cette saison hivernale, elle a tiré profit de ces épreuves de cross qui permettent de renforcer muscles et articulations, tout en améliorant les reprises grâce à la variation du rythme, ce qui est important au niveau de sa spécialité les 3.000 steeples.

Percées et confirmations

D'autres échos positifs nous parviennent des Championnats nationaux universitaires d'athlétisme en salle du « New Mexico JC College » à l'issue de deux jours de compétition intense, avec 20 épreuves pour les hommes et les femmes, Le New Mexico JC College a décroché la deuxième place du classement général masculin avec 74 points et la deuxième place du classement général féminin avec 89 points. Ce succès est dû à la participation de plusieurs représentants tunisiens, dont Amal Kachouri, Ines Mrabet et Mohamed Rayan Chiha.

Bilan individuel des médailles tunisiennes, 3 d'or et 2 d'argent.

Amal Kachouri, a remporté l'or au 800 m féminin avec un nouveau record personnel de 2'09"63. Elle a également terminé sixième du mile (1.609 m) avec un nouveau record personnel de 4'54"77. De plus, elle a mené l'équipe du New Mexico JC College à la médaille d'argent du relais 4x100 m féminin. La finale du mile masculin (1609 m) a été marquée par la domination tunisienne, Mehdi Mellouh, du Collège d'Odessa, remportant l'or en 4'07"55. La médaille d'argent est revenue à Iheb Slimani, du Collège de Vincennes, avec un temps de 4'08"34.

Anis Abdaoui a terminé huitième en 4'10"85. Mehdi Mellouh a été l'une des vedettes du championnat après avoir remporté l'argent au 1.000 mètres avec un temps de 2'24"85. Karim Amri, du Collège d'Odessa, a remporté, lui, la médaille d'or avec un nouveau record personnel de 1'50"16.

Yassine Bounasseri, du Collège de South Plain, a dominé les séries avec un temps de 1'17"27 et a terminé neuvième de la finale en 1'21"56. La finale du 3.000 m féminin a vu la participation d'Ikram Derai (Vincennes College), qui a terminé septième au classement général avec un nouveau record personnel de 9'53"73, et d'Ines Mrabet (New Mexico JC Collège), qui a terminé dixième au classement général avec un nouveau record personnel de 10'10"26.

Ainsi donc, nos athlètes ne cessent de se positionner et offrent de ce fait de la matière de bonne qualité en prévision des futurs engagements. Bien sûr, les choix se feront en fonction des futures compétitions dont les Jeux de la jeunesse africaine et des Jeux méditerranéens.