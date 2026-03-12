Tunisie: L'INM se prononce sur l'observation du croissant de l'Aïd

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'Institut National de Météorologie (INM) annonce que le croissant du mois de Chaoual et de l'Aïd el-Fitr pour l'année 1447 de l'Hégire pourrait être visible en Tunisie le jeudi 19 mars 2026, après le coucher du soleil. Toutes les conditions nécessaires à son observation sont réunies, précise l'Institut.

Selon les données astronomiques publiées par l'INM, la conjonction entre le soleil et la lune se produira le même jour à 14h23. Le croissant restera visible à l'horizon ouest de la Tunisie entre 39 et 43 minutes après le coucher du soleil. La première possibilité d'observation dans le monde est prévue le même jour à partir de 16h26, heure tunisienne, depuis l'ouest de la Russie, la Turquie, le centre de la péninsule Arabique et l'Éthiopie. Le périmètre de visibilité devrait ensuite s'étendre progressivement vers l'ouest.

L'INM rappelle que cette conjonction précède l'équinoxe de printemps, prévu le vendredi 20 mars. Il souligne également que le Ministère des Affaires religieuses demeure l'autorité officielle unique pour annoncer le début des mois lunaires et confirmer la date exacte de l'Aïd el-Fitr.

