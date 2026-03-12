Afrique: Le Salon international de l'immobilier africain de Bruxelles se tiendra du 25 au 27 juin 2026

L'annonce de ce nouveau carrefour des opportunités immobilières sur le continent a été dévoilé le 6 mars dernier au cours d'une conférence de presse tenue au Centre Bruxelles Spaces, rue Picard 7, 1000 Bruxelles.

L'objectif affiché de ce salon c'est de présenter les atouts d'un investissement immobilier en Afrique, ouvrir le dialogue sur les modes de financement, les garanties sécuritaires et les facilités administratives , et poser les bases d'un rendez-vous appelé à structurer l'information , l'encadrement et l'enregistrement des projets pour les investisseurs.

Au cours de cette conférence de presse y ont pris part , le représentant de l'ambassade du Congo Brazzaville et de l'ambassade du Cameroun.

SIAB 2026 , pour cette conférence de presse était entouré d'un riche panel à l'expertise avéré. Lors de sa prise de parole, M. Armand NOUMBO, Administrateur Délégué de CAMSI ASBL souligne les réalisations et parcours de plusieurs professionnels en Afrique contribuent à l'émergence de l'industrie immobilière. Il s'agit des Promoteurs immobiliers, Agents immobiliers, Promoteurs fonciers, Organismes de financement, Constructeurs. Notre ASBL CAMSI, s'est donné pour mission de promouvoir cette industrie au plan internationale et singulièrement dans le BENELUX.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du 25 au 27 Juin 2026 à la Salle JAVA située à 60 Drève Olympique, 1070 Anderlecht, ces professionnels africains présenteront leur offre à la diaspora active et aux investisseurs de tout bord. Un programme riche et varié est en préparation: Expositions et débats, rencontres BtoB, BtoC, conférences thématiques et débats. Une liste non exhaustive de 22 exposants en provenance des pays suivants: Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Guinée, RDC, Burkina Faso et Tunisie.

Il faut préciser que les thèmes de conférences jusqu'ici retenus sont : Obtenir un financement pour l'immobilier en Afrique: Cas de la Côte d'Ivoire Sécurisation foncière comme levier de confiance au Bénin Fiscalité foncière et immobilière au Cameroun. Comment implementer la VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) au Gabon Avec cette conférence de presse, le comité d'organisation lance officiellement la campagne de communication qui vise à porter l'événement à la connaissance de toutes les cibles qui pourront visiter le Salon. Nous sommes honorés par le parrainage officiel du Burkina Faso pour l'édition 2026 précise ce dernier au terme de son propos.

Le deuxième paneliste Alain MULUWAYI quant à lui à aborder l'État des lieux de l'industrie immobilière en Afrique et ses opportunités d'investissement il est Courtier en Prêts hypothécaires, Entrepreneur, Chef d'entreprises, Auteur, Conférencier ; après les civilités d'usage M. MULUWAYI a tenu à préciser le rôle stratégique du secteur immobilier dans le développement en général. Pour lui, la question n'est pas seulement de construire, de financer et de loger. L'enjeu est aussi celui de la stabilité sociale.

Il a également précisé que le continent africain connait la croissance démographique la plus rapide du monde. D'ici 2050, la population africaine atteindra 2,5 milliard d'ici 2050 avec plus de 60% vivant en zone urbaine. Ce qui oblige. à produire plusieurs dizaines de millions de logements chaque année. De Kinshasa à Dakar, en passant par Libreville, Douala, Lomé ou Abidjan, la croissance urbaine est évaluée à 4%, ce qui exerce une pression énorme sur la demande en logements.

C'est une opportunité pour les investisseurs, et c'est ce que le Salon International de l'Immobilier Africain de Bruxelles va dévoiler du 25 au 27 Juin prochain. Certes le marché africain a ses réalités, a-t-il poursuivit, à l'instar de l'accès sécurisé au foncier et ses disparités selon les pays. En RDC par exemple, les chefs coutumiers interviennent dans les procédures et pas toujours de manière très structurées. Toutefois, l'acquisition du foncier nécessite une vigilance particulière afin d'éviter les litiges et garantir la sécurité juridique de la transaction.

Ce débat sera à l'ordre du jour au SIAB 2026, afin de rassurer les investisseurs et structures de financements qui découvriront à l'occasion où il faut investir en Afrique. Enfin, l'intervenant a dévoilé quelques pistes fonctionnelles pour permettre à la diaspora africaine d'obtenir des financements pour réaliser des projets immobiliers en Afrique.

Après une brève présentation sommaire de cette première édition du SIAB et ses enjeux , un panel d'échange question réponse entre Hommes de médias et Alain MULUWAYI s'en ait suivi :

Pourquoi certains pays africains pourtant ayant une forte diaspora ne seront pas présentes au SIAB 2026 ?

Pour être réaliste, les organisations ne pouvaient pas dès la première édition y parvenir. D'ici Juin certains pays pourront s'ajouter à la liste.

Est- t'il possible d'envisager une harmonisation des procédures d'accès au foncier des différents pays africains?

C'est une question qui n'est pas à la portée des organisateurs du SIAB. Cependant cette question pourra être posée aux autorités qui seront présentes.

On précise au cours de cette conférence de presse le comité d'organisation a listé quelques thèmes provisoires et leurs conférenciers pour l'édition 2026 du SIAB : Fiscalités foncières et immobilières au Cameroun Monsieur TCHOUENKOU Nikel, Juriste et Chef d'entreprise au Cameroun, Directeur de l'Administration Centrale du Ministère des Domaines au Cameroun (négociation en cours) ; Implémentation de la VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) au Gabon Monsieur Francis EMANE, accompagne l'État dans la promotion des investissements en partenariat Public-Privé, Chef d'entreprise au Gabon Sécurisation foncière comme levier de confiance au Bénin Monsieur DAOUDA, Enseignant à Cotonou et Auteur de trois publications: Précis du Foncier, Bréviaire du Foncier au Bénin, Comprendre la copropriété immobilière et la mitoyenneté. Obtenir un financement pour l'immobilier en Afrique: Cas de la Côte d'Ivoire Madame Sidonie NGUESSAN, Conseillère immobilier en France et fondatrice du cabinet BEL AVENIR qui opère en France et en Côte d'Ivoire.

Et enfin, Madame Yarah Marie Curie responsable communication de ce salon pour clôturer cette conférence de presse a également mentionné dans les prochains jours que le comité d'organisation présentera les dernières tendances du marché immobilier africain, ainsi que les opportunités d'affaires pour les investisseurs et les professionnels de l'immobilier.

C'est autour d'une photo de famille que le Panel du Salon International de l'immobilier Africain de Bruxelles a définitivement clôturer cette conférence de presse.