Afrique: Escalade au Moyen-Orient - La Tunisie prête à tous les scénarios

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a déclaré, mercredi, que la Tunisie est prête à tous les scénarios en cas d'escalade de la situation dans le Golfe et au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne la situation de la communauté tunisienne établie dans la région, qui compte plus de 150 000 ressortissants.

Lors d'une audition tenue, mercredi, par la Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi organique n° 07/2026 et la situation de la communauté tunisienne dans le Golfe et au Moyen-Orient, le ministre affirmé qu'une cellule de crise a été mise en place au sein du ministère dès le début des événements dans la région afin de suivre leurs répercussions économiques et sociales sur la communauté tunisienne y résidant.

Il a ajouté que le département a mis sur pied plusieurs plans, tout comme il a multiplié ses actions directes pour cibler les ressortissants tunisiens non-résidents et les personnes encore bloquées dans les aéroports des pays du Golfe.

Il a, à ce propos, cité l'exemple des passagers en transit à l'aéroport de Doha qui ont été pris en charge par gouvernement qatari dans le cadre des accords conclus avec l'Etat Tunisien.

Il en est de même pour les ressortissants tunisiens ayant accompli le rite du petit pèlerinage qui ont regagné avec succès la Tunisie en provenance d'Arabie saoudite via l'aéroport de Djeddah.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le ministère a établi des listes de 174 tunisiens souhaitant obtenir des visas de transit terrestre d'urgence auprès des pays voisins de l'Arabie saoudite afin de pouvoir rentrer en Tunisie suite à la fermeture de l'espace aérien dans la région.

Tout en se disant comprendre parfaitement l'exaspération exprimée par les membres de la communauté tunisienne dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient », Nafti a tenu à souligner que son département maintient un contact permanent avec ceux-ci, à travers les missions diplomatiques.

S'agissant de la situation de la communauté tunisienne au Liban, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que l'Etat s'acquitte de ses obligations au regard de celle-ci, réaffirmant la disposition de notre pays à apporter, au besoin, son assistance aux personnes en mal de pouvoir couvrir les frais de leur voyage, d'autant plus que la Tunisie a réussi il y a plus d'un an à rapatrier plus de 400 familles tunisiennes du Liban.

Toujours dans le cadre de son intervention, Nafti a révélé que malgré la conjoncture exceptionnelle que connaît la région, la Tunisie est parvenue à organiser le retour de 15 ressortissants tunisiens de l'Iran, assurant que 45 à 50 autres personnes devraient être également rapatriées par voie terrestre depuis les pays voisins de l'Iran.

Concernant les étudiants, M. Nafti a expliqué que le consulat tunisien au Qatar avait reçu une demande des familles de 31 étudiants installés dans ce pays, ajoutant que le ministère a pris contact avec plusieurs universités qui ont fait part de leur compréhension face à la situation.

En réponse aux critiques formulées par les députés sur la position de la Tunisie face à la situation dans la région du Golfe, Nafti a précisé que la réaction tunisienne repose sur les principes fondamentaux de sa politique étrangère, dont notamment, le respect de la souveraineté des Etats.

Il a en outre ajouté que la déclaration de la Tunisie est "claire" s'agissant de son appel incessant à la diplomatie et au dialogue afin d'amorcer une nouvelle étape de coexistence pacifique entre les pays de la région.

MHA