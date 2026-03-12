Congo-Kinshasa: Un braconnier condamné à 7 ans de prison pour détention illégale d'ivoire au Maniema

Le tribunal de grande instance de Kindu au Maniema a condamné un braconnier à sept ans de servitude pénale, lors d'une audience foraine tenue lundi 9 mars, dans une affaire liée au trafic illégal d'ivoire.

Cette décision judiciaire est saluée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), qui y voit un signal fort pour décourager les activités de braconnage dans les aires protégées de la province.

Arrestation avec des ivoires près de Kindu

Le condamné, Kipuka Zakatindi Onora, avait été arrêté le week-end précédent à environ 10 kilomètres de Kindu par les services de sécurité. Lors de son interpellation, il détenait des ivoires de manière illégale, selon les autorités.

À la suite de cette arrestation, l'ICCN a sollicité l'organisation d'une audience foraine afin de traiter rapidement le dossier et de sensibiliser la population sur la gravité de ce type d'infraction.

Une peine « exemplaire » pour dissuader les braconniers

Pour l'avocat conseil de l'ICCN au Parc national de la Lomami, Me Désiré Mikoka Isumbisho Kabanza, cette condamnation constitue une décision historique dans la province.

« C'est pour la première fois que l'ICCN obtient un jugement aussi sévère. Cette peine de sept ans doit servir d'exemple et dissuader ceux qui tenteraient encore d'entrer dans le parc pour pratiquer la chasse illégale », a-t-il déclaré.

Il rappelle que la loi sur la conservation de la nature, révisée en 2024, interdit strictement toute activité de chasse dans les parcs nationaux et les réserves naturelles de la RDC.

Ce jugement intervient quelques jours seulement après l'engagement pris par les magistrats et le personnel judiciaire de contribuer davantage à la répression du braconnage et à la protection de la biodiversité dans la province du Maniema.