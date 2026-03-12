Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Derby suspendu à Kamalondo, Mazembe et Lupopo perdent leur match par forfait

Le TP Mazembe et le FC Lupopo écopent chacun d'un forfait à la suite des troubles ayant émaillé leur derby interrompu au stade de Kamalondo, à Lubumbashi. La Ligue nationale de football (LINAFOOT) a rendu ce verdict mercredi 11 mars, dans un communiqué adressé aux médias.

En plus du forfait, les instances disciplinaires ont décidé que les trois prochains matchs à domicile de ces deux clubs lushois seront délocalisés, afin d'éviter de nouveaux débordements et de renforcer la sécurité lors des futures rencontres.

Sur le plan financier, les Corbeaux et les Cheminots sont condamnés à payer 15 000 dollars américains chacun.

Ils devront également prendre en charge la réparation de tous les dégâts matériels causés au stade de Kamalondo lors des violences et actes de vandalisme enregistrés.

Par ailleurs, le gardien du TP Mazembe a été sanctionné d'une amende de 200 USD pour des faits liés à l'utilisation présumée de « gris-gris », une pratique interdite par les règlements de la compétition.

Ces sanctions interviennent après des incidents survenus dans les tribunes autour des cages de but, qui avaient nécessité l'intervention de la police nationale et conduit à l'arrêt définitif du match.

À travers ces mesures disciplinaires, la LINAFOOT dit vouloir renforcer le respect du règlement et prévenir de nouveaux débordements dans le championnat national.

Malgré ces sanctions, Mazembe conserve la tête du classement provisoire du groupe A avec 52 points, suivi de Lupopo, deuxième avec 45 unités.