Sénégal: Fête de l'indépendance - Thiès mise sur l'implication de toute la région pour une célébration réussie

Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a insisté mercredi, sur l'implication de tous les départements dans les préparatifs de la célébration de la fête de l'indépendance, délocalisée cette année à Thiès, à travers une approche inclusive mobilisant l'ensemble des collectivités territoriales de la région.

Selon lui, le format retenu pour le défilé officiel intègre déjà des participants issus des trois départements de la région. "Nous avons un format qui prend en compte tous les départements. Des défilants viendront de Tivaouane et de Mbour. Nous avons également choisi des écoles de Mbour, de Tivaouane et de Thiès pour participer au défilé", a précisé l'autorité administrative.

M. Ndao recevait une équipe de l'Agence de presse sénégalaise, en prélude à la célébration de l'indépendance qui a été délocalisée cette année dans la cité du rail.

Cette démarche adoptée vise, d'après le gouverneur, à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des départements dans cette manifestation nationale, tout en renforçant l'implication des autorités locales dans l'organisation de l'événement.

Au-delà du défilé, M. Ndao estime que la célébration constitue une opportunité de valoriser l'histoire et le parcours de développement de la région. "Ces moments forts doivent permettre de faire revivre l'histoire de Thiès, de montrer d'où vient la région, les étapes qu'elle a traversées dans son développement et les perspectives qui s'ouvrent devant elle", a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la dimension territoriale et économique de l'événement, à travers la promotion de l"' attractivité locale", invitant, à ce propos, les collectivités territoriales à mettre en place des initiatives visant à valoriser leurs potentialités.

"Chaque maire est conscient que, dans sa localité, il devra proposer un programme d'attractivité permettant à chaque Sénégalais de se sentir concerné par cette fête", a-t-il indiqué, évoquant une mobilisation destinée à "mettre toute la région en synergie".

Dans cette dynamique, le gouverneur a rappelé que l'organisation repose sur une approche territoriale coordonnée par l'administration régionale, avec l'implication des préfets et des maires. "L'approche par le gouverneur permet de mailler toute la région. Dans le dispositif que nous avons mis en place, les préfets et les maires sont impliqués à tous les niveaux", a-t-il conclu.