Sénégal: Kolda - Ouverture d'une rencontre sur l'impact du projet 'Star Ready' contre l'insécurité alimentaire

Une "rencontre de partage, de capitalisation et d'analyse d'impact" sur le projet "Start Ready" mis en œuvre par le consortium World Vision et le Casades pour répondre à une éventuelle insécurité alimentaire dans la région s'est ouverte mercredi à Kolda, a constaté l'APS.

"Nous avons tenu cette rencontre de partage du projet Start Ready mis en œuvre par le consortium World Vision et le Casades, et qui vise à anticiper sur l'atténuation des impacts de l'insécurité alimentaire nutritionnelle dans la région de Kolda", a déclaré à cette occasion Benoit Martin Diouf, son coordonnateur.

Il a ajouté que ce projet a été mis en œuvre "dans une logique de prévention et dans un bref délai de trois mois et l'argent mis à leurs dispositions, pour permettre l'achat des denrées alimentaires.

Le projet intervenait dans les trois départements de la région de Kolda, avec une cible de 2550 ménages vulnérables, environ 12862 personnes touchées pour la période de mi-novembre 2025 à la fin du mois de mars 2026.

"Dans l'ensemble, il (Start Ready) couvre des activités qui tournent autour de transferts monétaires multi-usagers proportionnels à la taille du ménage et l'organisation de visites à domicile pour sensibiliser les ménages sur le processus de retrait et la destination des fonds", a souligné M. Diouf.

Ainsi après la mise en œuvre sur le terrain des activités prévues dans le cadre du projet, les responsables et partenaires sociaux ont organisé la rencontre de capitalisation et d'analyse des impacts pour les bénéficiaires.

Selon les responsables du projet, la mise en œuvre de ces activités participe à la prévention d'une éventuelle insécurité alimentaire redoutée en début d'hivernage (mai-juin-juillet) dans la région de Kolda.