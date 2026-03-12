Sénégal: Qualification au Mondial féminin - Les Lionnes chutent d'entrée devant les Américaines , 46-110

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est inclinée (46-110) devant celle des Etats-Unis, dans la soirée du mercredi à San Juan (Porto-Rico) lors de la première journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. A la mi-temps, les Lionnes étaient menées par 49 à 19.

Les Sénégalaises sont logées dans le groupe B, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie.

Les Lionnes, demi-finalistes du dernier Afrobasket, vont se frotter à l'Espagne, jeudi, avant de croiser la Nouvelle Zélande, samedi, Porto Rico ensuite, dimanche, et de terminer par l'équipe d'Italie, lundi terminer par l'Italie, lundi.

Les tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 ont débuté simultanément mercredi à Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico) et Istanbul (Turquie). Ils se poursuivront jusqu'au 17 mars prochain avec la participation de 24 équipes au total.

Cinq équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit de l'Allemagne (pays hôte), des États-Unis (AmeriCup 2025), de la Belgique (EuroBasket 2025), de l'Australie (Asia Cup 2025) et du Nigeria (AfroBasket 2025). Elles participeront toutefois à ces tournois à l'issue desquels les onze billets restants seront attribués.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.