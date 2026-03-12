Sénégal: Qualification au Mondial féminin - Les Lionnes chutent d'entrée devant les Américaines , 46-110

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est inclinée (46-110) devant celle des Etats-Unis, dans la soirée du mercredi à San Juan (Porto-Rico) lors de la première journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. A la mi-temps, les Lionnes étaient menées par 49 à 19.

Les Sénégalaises sont logées dans le groupe B, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie.

Les Lionnes, demi-finalistes du dernier Afrobasket, vont se frotter à l'Espagne, jeudi, avant de croiser la Nouvelle Zélande, samedi, Porto Rico ensuite, dimanche, et de terminer par l'équipe d'Italie, lundi terminer par l'Italie, lundi.

Les tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 ont débuté simultanément mercredi à Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico) et Istanbul (Turquie). Ils se poursuivront jusqu'au 17 mars prochain avec la participation de 24 équipes au total.

Cinq équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit de l'Allemagne (pays hôte), des États-Unis (AmeriCup 2025), de la Belgique (EuroBasket 2025), de l'Australie (Asia Cup 2025) et du Nigeria (AfroBasket 2025). Elles participeront toutefois à ces tournois à l'issue desquels les onze billets restants seront attribués.