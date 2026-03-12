Sénégal: Kaolack - Un individu interpellé et placé en garde à vue pour viol sur mineure suivi de grossesse

Des éléments du Commissariat central de Kaolack (centre) ont interpellé un individu mis en cause pour viol sur mineure de moins de 16 ans, suivi de grossesse, en exécution d'un "soit-transmis" du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack qui a ordonné sa mise en garde à vue, a appris l'APS, mercredi.

Entendue en premier lieu, la mère de la victime a renseigné que le suspect, commerçant de proximité, aurait abusé de sa position de confiance et usé de chantage pour "imposer" des "rapports sexuels répétés" à la mineure.

L'état de la victime n'a été décelé qu'à la suite de signes cliniques notamment des vomissements et autre hypertrophie abdominale, confirmés par un diagnostic hospitalier établissant une grossesse évolutive de sept mois.

Sous le régime de la protection des mineurs, la victime a livré un témoignage circonstancié, expliquant avoir cédé sous l'emprise d'une menace de dénonciation calomnieuse portant atteinte à sa vie privée. Elle a désigné l'arrière-boutique du commerce comme le lieu exclusif des agressions sexuelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une perquisition minutieuse du local désigné a permis de confirmer la sincérité des déclarations de la victime.

Les enquêteurs ont relevé une concordance parfaite entre la description des lieux et la réalité physique du site, avec notamment la présence de matelas superposés à même le sol, la configuration du mobilier dont un téléviseur faisant face à l'entrée, avec un décor bicolore orange et blanc, porte battante en bois et zone de stockage de marchandises.

Malgré des indices graves et concordants, ainsi que les éléments matériels corroborant les dires de la victime, le mis en cause persiste dans ses dénégations.

Toutefois, au regard de la minorité de la victime et du vice de consentement induit par la contrainte morale (chantage), les faits ont été qualifiés de viol sur mineure, conformément aux dispositions du Code pénal. En conséquence, le suspect a été placé en garde à vue.