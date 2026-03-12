Ile Maurice: Cyclisme - Hanson Matombé ouvre la saison en patron

Hanson Matombé a lancé sa saison de la meilleure des manières. Le coureur du Faucon Flacq SC-KFC a remporté dimanche la première course de la saison disputée à Saint-Antoine, dans le nord du pays. Après avoir passé une bonne partie de l'épreuve en échappée avec Jeremy Raboude (VCJCC-Palco), le Flacquois a fait parler sa pointe de vitesse dans le sprint final pour s'imposer.

Sous une forte chaleur, les coureurs ont dû parcourir 14 tours de circuit pour un total de 70 kilomètres. Dès le deuxième tour, Hanson Matombé est parvenu à s'extirper du peloton, rapidement rejoint par Jeremy Raboude.

Derrière eux, Lucas Froget (Moka Rangers SC-ENL) tentait seul d'organiser la poursuite, mais l'écart ne cessait de grandir au fil des tours. Après seulement quatre tours, les deux hommes de tête comptaient déjà une minute d'avance.

Dans le peloton, plusieurs coureurs ont tenté de réagir. Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation), Jeremy Marot (VCJCC-Palco) et Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) ont tour à tour accéléré pour relancer la course. Un peu plus tard, Toréa Célestin (VCJCC-Palco) et Henri Rouillard (FFSC-KFC) sont également passés à l'attaque et sont parvenus à s'intercaler entre le duo de tête et le peloton.

À l'avant, Matombé et Raboude maintenaient toutefois un rythme soutenu et il devenait de plus en plus évident que la victoire allait se jouer entre eux. Pendant ce temps, Juliano Ndriamanampy se lançait à la poursuite de Célestin et Rouillard. Le futur professionnel a progressivement refait son retard et a fini par rejoindre les deux hommes.

Devant, Hanson Matombé et Jeremy Raboude n'étaient jamais réellement inquiétés et ont abordé ensemble la dernière ligne droite. Le Flacquois a alors lancé le sprint et s'est montré le plus rapide pour s'imposer. Les deux hommes ont été crédités d'un temps de 1h39:07. Derrière eux, Toréa Célestin a réglé au sprint Juliano Ndriamanampy et Henri Rouillard pour prendre la troisième place, à plus de six minutes des deux échappés.

«Après le début de course, à un moment donné, j'ai remarqué que certains coureurs ne passaient pas de relais et j'ai tenté d'attaquer mais les autres sont revenus. Jeremy Raboude a attaqué à son tour et quand on est revenu sur lui, j'ai attaqué de nouveau. Cette fois, c'est seulement Raboude qui m'a suivi. Sur ce parcours, il est difficile de revenir quand on a pris une avance de 30-40 secondes en raison du vent et de la forte chaleur. Je savais que cela allait être difficile pour les poursuivants de nous rattraper. Quand j'ai su que l'écart était monté à 1 minute10-1 minute 20, je savais que la course allait se jouer entre nous deux devant. J'étais confiant de gagner au sprint parce que je possède une bonne pointe de vitesse. La saison a bien commencé. Déjà au Tour de Pune, je me sentais en forme mais je ne connaissais pas trop le parcours, il y avait pas mal de descentes et lors d'une étape, j'avais souffert d'une défaillance. Quand je suis rentré, j'ai continué à m'entraîner parce que nous avons plusieurs échéances importantes qui arrivent comme le Tour du Bénin, le Tour de Maurice et les championnats de Maurice. Je remercie Jean-Philippe Lagane et le sponsor KFC pour leur soutien», a confié Hanson Matombé après sa victoire.

Résultats

Open 2-3 et U19 (70 km)

1.Hanson Matombé (FFSC-KFC) 1h39:07 (moy. : 42,37 km/h); 2. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) m.t ; 3. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 1h45:49 ; 4. Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC/Team INCA) m.t ; 5. Henri Rouillard (FFSC-KFC) 1h45:55 ; 6. Jeremy Marot (VCJCC-Palco) 1h47:02 ; 7. Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) m.t ; 8. Julien Cornette (BRSC) m.t ; 9. Samuel Dupuy (VCP-Terra Foundation) 1h47:14 ; 10. Lucas Froget (Moka Rangers SC-ENL) m.t

Open 2 (70 km)

1.Hanson Matombé (FFSC-KFC) 1h39:07 ; 2. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) m.t ; 3. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 1h45:49

U19 (70 km)

1.Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC/Team INCA) 1h45:49 ; 2. Henri Rouillard (FFSC-KFC) 1h45:55 ; 3. Denito Justine (FFSC-KFC) 2h01:04

Open 3 (70 km)

Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 1h47:02 ; 2. Sergio Coco (VCJCC-Palco) 1h48:31 ; 3. Aurélien Philippe (VCP-Terra Foundation) 1h49:50

Access (70 km)

1.Aubin Blanc (BRSC) 1h50:10 ; 2. Shayne Chuttoor (VCP-Terra Foundation) 1h53:13 ; 3. Loïc L'Entêté (PSC) 1h54:25

U17 (70 km)

1.Cuan Bailey (BRSC) 1h50:34 ; 2. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) 1h51:15 ; 3. Thomas Colby Stephens (BRSC) m.t

Féminines de plus de 17 ans (70 km)

1.Aurélie Halbwachs-Lincoln (FMC) 1h51:38 ; 2. Julie Staub (FFSC-KFC) 1h55:42

Master 1 (70 km)

1.Cédric Passée (VCJCC-Palco) 1h51:38 ; 2. Elric Brochier (FFSC-KFC) 2h10:00

U15 (30 km)

1.Esteban Bucktorah (AC Ola) 55:48 ; 2. Enric Bathfield (FFSC-KFC) m.t ; 3. Ayron Catherine (FFSC-KFC) 56:48

Féminines moins de 17 ans (30 km)

1.Teia Bailey (BRSC) 56:48 ; 2. Delphie Brochier (FFSC-KFC) m.t ; 3. Alix Blanc (BRSC) 59:48

U17 débutants (30 km)

1.Samuel Brasse (AC Ola) 55:13 ; 2. Jahdel Fanchin (AC Constance) 57:20 ; 3. Noah Rose (AC Constance) 56:02