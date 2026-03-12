Maroc: Noor Atlas 305 MW - L'ONEE et Masen signent les contrats PPA et lancent la réalisation du programme

L'Agence marocaine pour l'énergie durable (Masen) et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) ont annoncé la signature des contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreements - PPA) et le lancement des travaux de construction du programme solaire photovoltaïque Noor Atlas.

Selon un communiqué conjoint de l'ONEE et Masen, le programme Noor Atlas constitue un projet structurant comprenant six centrales solaires photovoltaïques réparties sur différentes régions du Royaume et implantées sur les sites de Aïn Béni Mathar (province de Jerada), Boudnib (province Errachidia), Bouanane (province de Figuig), Enjil (province de Boulemane), Tata (province de Tata) et Tan-Tan (province de Tan-Tan), pour une capacité installée cumulée de 305 MW, dont Masen assure le développement, le financement, la construction et l'exploitation-maintenance en mode EPC.

Le financement du programme repose sur une combinaison de financements concessionnels octroyés par la KfW et la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'un financement commercial apporté par Bank of Africa, ajoute la même source.

La construction des centrales sera assurée par des consortiums associant des entreprises marocaines et européennes, favorisant le transfert de compétences, le développement du tissu industriel national et la création d'emplois locaux, pour une mise en service à partir de juillet 2027, rapporte la MAP.

Les centrales du programme Noor Atlas contribueront à l'approvisionnement en électricité d'origine renouvelable, au renforcement de la qualité de service au niveau régional, ainsi qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les orientations stratégiques du Royaume en matière de transition énergétique et de développement durable.

A travers la mise en oeuvre de ce programme solaire photovoltaïque, l'ONEE et Masen confirment, dans une parfaite synergie, leurs rôles centraux et complémentaires dans la mise en oeuvre de la transition énergétique du Royaume, conclut le communiqué.