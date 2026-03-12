Ile Maurice: Le pays face aux incertitudes - Transformer un risque en opportunité stratégique

Les perturbations géopolitiques actuelles au Moyen-Orient rappellent avec force à quel point l'économie mauricienne demeure étroitement connectée aux grands équilibres internationaux.

Des secteurs clés tels que le tourisme, la connectivité aérienne et le développement de la place financière internationale dépendent directement de ces dynamiques globales. Cette situation invite à réfléchir collectivement aux moyens de renforcer la résilience du modèle économique mauricien face à ces évolutions.

Si ces perturbations représentent des défis réels, elles pourraient également ouvrir des opportunités stratégiques pour accélérer certaines transformations économiques du pays, en particulier dans les secteurs du tourisme, du transport aérien et de la finance internationale.

Une dépendance accrue du secteur touristique aux flux transitant par le Moyen-Orient

Au fil des dernières années, plusieurs évolutions du transport aérien ont contribué à renforcer la part des voyageurs transitant par les hubs du Moyen-Orient pour se rendre à Maurice.

L'augmentation du nombre de vols opérés par Emirates, notamment avec l'ajout d'une fréquence quotidienne supplémentaire, a permis d'accroître significativement la capacité de transport vers Maurice via Dubaï.

Avec près de 1 500 passagers arrivant quotidiennement sur ces vols, cette compagnie transporte aujourd'hui une part importante des visiteurs internationaux à destination de Maurice, que l'on peut estimer entre 35 % et 40 % selon les périodes.

Parallèlement, la capacité des vols directs entre Maurice et l'Europe n'a pas connu d'augmentation significative ces dernières années. Dans ce contexte, la croissance du tourisme s'est largement appuyée sur les flux transitant par les hubs du Moyen-Orient, modifiant progressivement la structure de connectivité aérienne de la destination.

Dans un marché aérien long-courrier comme celui de Maurice, l'équilibre entre vols directs et flux de correspondance via hubs internationaux constitue un facteur déterminant de résilience.

Il ne s'agit évidemment pas de remettre en question les partenariats importants que Maurice entretient avec les grandes compagnies aériennes internationales, qui ont largement contribué au développement de notre industrie touristique. L'enjeu est plutôt de réfléchir collectivement à la meilleure manière de renforcer la résilience de cette connectivité.

Des ajustements pour se réinventer

Dans l'immédiat, il est difficile de prédire la durée des perturbations affectant certaines routes aériennes au Moyen-Orient. Il reste toutefois prudent d'envisager l'hypothèse d'un impact prolongé sur les flux de passagers transitant par cette région, qui pourraient représenter jusqu'à 30 % à 40 % des arrivées touristiques.

Dans ce contexte, une piste pragmatique pourrait consister à renforcer temporairement les capacités directes entre Maurice et l'Europe. Une solution pourrait être le recours temporaire à des appareils long-courriers supplémentaires sous forme de wet lease, notamment des Airbus A350.

Une telle approche pourrait s'inscrire dans une logique de coopération avec certaines compagnies du Moyen-Orient confrontées à des contraintes opérationnelles liées aux perturbations de l'espace aérien régional.

Par exemple, Emirates a déjà commercialisé un volume important de billets à destination de Maurice au départ de l'Europe et d'autres marchés internationaux. Des accords de wet lease incluant les appareils et les équipages de ces compagnies pourraient permettre d'acheminer ces passagers vers Maurice via des vols opérés en coopération avec Air Mauritius.

De même, Etihad Airways pourrait bénéficier de ce type de partenariat pour assurer la continuité du transport de passagers européens dont les destinations finales incluent notamment l'Afrique du Sud, l'Inde ou l'Australie, en utilisant les connexions offertes par le réseau d'Air Mauritius.

Le recours à des appareils et équipages provenant directement de ces grandes compagnies garantirait le maintien de standards opérationnels élevés tout en permettant une mise en œuvre rapide de ces solutions.

Les perturbations du Moyen-Orient et leurs effets sur la finance mondiale

Les tensions actuelles au MoyenOrient ne concernent pas uniquement le transport aérien ou le tourisme. Elles commencent également à produire des effets sur le système financier international.

Depuis plus d'une décennie, les places financières du Golfe, notamment Dubaï et Abu Dhabi, ont attiré des volumes considérables de capitaux internationaux dans la gestion de patrimoine, les fonds d'investissement et les family offices.

L'incertitude géopolitique actuelle commence toutefois à ralentir certains flux d'investissement vers la région. Les investisseurs internationaux ont historiquement tendance à réagir à ce type de contexte en diversifiant leurs implantations et en recherchant des juridictions offrant stabilité institutionnelle et prévisibilité réglementaire.

Dans ce contexte, certains capitaux pourraient se retrouver dans une situation que l'on pourrait qualifier d'investissements «orphelins», c'est-àdire des investissements initialement destinés à certaines plateformes financières mais susceptibles d'être redirigés vers d'autres juridictions jugées plus stables.

Faire évoluer la place financière mauricienne vers la gestion internationale de capitaux

Le secteur financier international de Maurice s'est historiquement développé autour des management companies, structures spécialisées dans la création et l'administration de véhicules juridiques utilisés dans l'investissement international.

Ce modèle a permis à Maurice de devenir une juridiction reconnue dans la structuration d'investissements internationaux, notamment vers l'Afrique et l'Asie.

Cependant, l'évolution de la finance internationale et la concurrence croissante entre juridictions invitent aujourd'hui à réfléchir à une montée en gamme de cet écosystème.

La question centrale peut être résumée simplement : Maurice doit désormais passer d'une économie d'accueil des capitaux à une économie de gestion des capitaux.

Autrement dit, l'enjeu n'est plus seulement d'accueillir des structures d'investissement, mais d'attirer également les gestionnaires d'actifs, les family offices et les centres de décision financière. Les perturbations actuelles du Moyen-Orient pourraient justement créer une opportunité pour encourager certaines institutions financières et investisseurs internationaux à diversifier leurs implantations géographiques. Trois initiatives concrètes pour capter ces opportunités

Mettre en place un statut simplifié pour les gestionnaires d'actifs internationaux

Introduire un statut réglementaire simplifié permettant à des gestionnaires d'actifs, hedge funds et family offices d'établir rapidement une présence opérationnelle à Maurice.

Rééquilibrer les politiques d'attraction des investisseurs internationaux au-delà de l'immobilier

Un consensus semble aujourd'hui émerger sur le fait que la stratégie d'attraction des investisseurs étrangers s'est fortement appuyée sur l'immobilier. Il pourrait être utile de compléter cette approche par un statut de résidence destiné aux High Net Worth Individuals souhaitant établir à Maurice leur centre de gestion de patrimoine ou leur plateforme d'investissement international, sans obligation d'investissement immobilier.

La valeur économique de ces investisseurs ne réside pas uniquement dans l'acquisition d'un actif immobilier, mais dans la localisation des décisions d'investissement et de la gestion du capital.

Renforcer la stratégie internationale de promotion de la place financière

Maurice pourrait adopter une stratégie plus proactive de promotion internationale de sa place financière auprès des investisseurs et entrepreneurs internationaux.

Transformer l'incertitude en opportunité stratégique

Maurice dispose déjà d'atouts fondamentaux : stabilité institutionnelle, sécurité juridique et ouverture économique. Dans un monde de plus en plus fragmenté, ces qualités pourraient devenir l'un de ses avantages compétitifs les plus précieux.