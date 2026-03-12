Ile Maurice: Muscovado - Des bureaux flexibles et prêts à l'emploi émergent à Anahita Beau-Champ

Anahita Beau-Champ poursuit son développement durable et responsable dans l'Est. Le groupe Alteo, promoteur de la smart city, annonce le lancement de Muscovado, un nouveau bâtiment de bureaux pensé pour répondre aux attentes des entreprises en quête d'espaces de travail flexibles, performants et ancrés dans un environnement naturel préservé. Alteo y installera, par ailleurs, ses propres bureaux d'ici fin 2026, illustrant sa confiance dans le projet et son engagement durable dans le développement de la région Est.

Muscovado tire son nom du sucre spécial créé à Beau-Champ par Alteo, un clin d'oeil à l'héritage sucrier du site et à sa capacité à se réinventer. Le projet propose une solution clé en main, flexible et rapidement opérationnelle.

Ces bureaux modulables de 16 m² à 400 m², seront disponibles à partir de novembre 2026. Le bâtiment comprend notamment, un étage complet de 400 m², proposé à la location en totalité ou en partage et un autre étage composé d'unités de 16 m² à 50 m², parfaitement adaptées aux petites et moyennes entreprises.

Smart City Verte

Implanté au cœur d'Anahita Beau-Champ, Muscovado s'inscrit dans un cadre unique où patrimoine, nature et modernité cohabitent. Avec 50 % de son territoire consacré aux activités économiques, la smart city propose un cadre structurant aux professionnels, entrepreneurs et institutions en quête d'un environnement à la fois dynamique, durable et stratégiquement situé.

L'ensemble s'inscrit dans un cadre atypique et authentique : d'anciens bâtiments de l'usine sucrière ont en effet été réhabilités pour accueillir ces espaces de bureaux au caractère singulier.

Le développement du site bénéficiera également de projets d'infrastructures publiques, notamment le lancement des travaux de l'autoroute M4 annoncé pour 2026. Cette autoroute permettra de relier en trente minutes le nord de l'île à Anahita Beau-Champ, dans la région Est.

Au-delà de l'offre professionnelle, le projet s'inscrit dans une véritable vision de l'art de vivre propre à une smart city. Pensé comme un écosystème complet, le site intégrera des espaces de loisirs, des services de santé, des commerces et des lieux de vie, permettant aux usagers de concilier travail, bien-être et vie personnelle dans un même environnement dans l'optique de favoriser un meilleur équilibre au quotidien et de repenser la manière de travailler.

Haute qualité environnementale

Les entreprises et leurs collaborateurs évolueront dans des infrastructures conçues pour soutenir la santé, le bien-être et la performance au quotidien. Cette approche a été reconnue en 2024 par l'obtention de la pré-certification WELL Community, délivrée par l'International WELL Building Institute (IWBI), soulignant l'intégration de standards internationaux exigeants en matière de qualité de vie et de bien-être environnemental.

David Martial, CEO d'Alteo Property, souligne que Muscovado illustre pleinement la vision du groupe, fondée sur trois piliers structurants : greenEst, smartEst et healthiEst. «À Anahita Beau-Champ, nous concevons des environnements de travail en phase avec la nature, pensés pour les usages et plaçant le bien-être au coeur de la performance. Muscovado propose des solutions de bureaux flexibles et évolutives, adaptées à toutes les tailles d'entreprises, en réponse aux attentes actuelles en matière de qualité des espaces et de qualité de vie au travail. Notre ambition est claire : contribuer à la création d'environnements professionnels durables, générateurs de valeur pour les entreprises, les individus et les communautés, en cohérence avec notre vision de long terme : Making the East an Everlasting Place to Grow»

The Mill Hub , Dédié aux constructions sur mesure

Situé à proximité de Muscovado, The Mill Hub, une deuxième solution, propose des terrains commerciaux à bâtir destinés à des entreprises souhaitant développer un bâtiment sur mesure, dans le respect de lignes directrices architecturales et paysagères garantissant la cohérence du site. Les parcelles, de 1 682 à 6 440 m², seront disponibles à partir de début 2027. La commercialisation de la première phase est déjà engagée, avec deux terrains réservés sur les cinq proposés.