Tunisie: Discussion avec la BID sur un nouveau cadre stratégique de coopération 2026-2029

L'examen de la coopération bilatérale dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des énergies renouvelables, pour la préparation du document stratégique de coopération entre la Tunisie et la Banque islamique de développement (BID) pour la période 2026-2029, a été au centre d'une réunion tenue mercredi, 11 mars 2026, entre le Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Industrie, des mines et de l'énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane et une délégation de la BID.

Les deux parties ont passé en revue les projets qui seront réalisés durant la période à venir avec le groupe de la Banque, dans plusieurs entreprises sous la tutelle du ministère de l'Industrie, telles que la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA), la société Tunisienne de sidérurgie EL FOULADH et la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR). L'accent a été également mis sur l'importance du renforcement du partenariat entre la Tunisie et l'institution financière pour ouvrir de nouvelles perspectives pour les investissements stratégiques.

De son côté, le Secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique a salué la coopération fructueuse entre la Tunisie et le groupe de la Banque dans différents domaines économiques, soulignant que la mise en oeuvre des programmes de restructuration des entreprises publiques est une priorité du gouvernement, tout en préservant leur pérennité et en améliorant leur rentabilité.

Les représentants de la Banque, qui effectuent une visite officielle en Tunisie du 8 au 14 mars courant, ont salué les compétences et l'expertise nationales, soulignant l'importance d'apporter cette expérience dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Ils ont également souligné leur détermination à poursuivre l' appui technique à la Tunisie dans différents secteurs.

