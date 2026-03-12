Congo-Brazzaville: Interview - Marie Michèle Goma-Sambot - ' Le PCT demeure un parti inclusif avec une réelle capacité d'intégration des autres'

Nommée par Pierre Moussa, directeur national de campagne du candidat de la Majorité présidentielle, Marie-Michèle Goma-Sambot, membre du Comité central du Parti congolais du travail (PCT), membre de la Fédération France-Europe, fait partie des quinze assistants territoriaux pour battre campagne à travers le territoire national. Mise à la disposition du département du Kouilou, elle parle de son immersion dans le comité de campagne. Interview.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Comment s'est déroulée votre immersion au sein du comité de campagne Kouilou ?

Marie Michèle Goma-Sambot (M.M.G-S.) : Durant près de deux semaines, j'ai rempli mon rôle d'assistant du suivi et évaluation. Ma feuille de route m'a donné la latitude d'intégrer les équipes de campagne de mon parti du département du Kouilou. Ensemble, nous nous sommes rendus au plus près de la population à travers différentes localités. Ce qui m'a permis de m'assurer du niveau d'ancrage du PCT. Il demeure un parti inclusif avec une réelle capacité d'intégration des autres partis de la Majorité présidentielle. Nous avons réussi à susciter l'engouement des électeurs.

Nous nous sommes assurés de leur inscription sur les listes électorales et ils se sont dit prêts à voter le 15 mars. Mon immersion était totale tant par la découverte de la population que par le potentiel naturel que regorge ce département. À titre personnel, j'avoue avoir eu le sentiment profond d'être chez moi, en République du Congo, pays au-delà des considérations d'appartenances géographiques.

L.D.B. : Étant résidente en France, avez-vous trouvé des points concernant les Congolais vivant à l'étranger à travers le projet de société de votre candidat "L'accélération de la marche vers le développement" ?

M.M.G-S : Ce projet de société est inclusif. Il a été élaboré en tenant compte de la vision de notre pays avec un développement accéléré au bénéfice de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Nous avons battu campagne dans ce sens. Le mandat 2026-2031 nous offre une feuille de route présentant une pleine maîtrise de l'entame de la marche vers le développement assuré. C'est un développement qui contribuera à mettre l'accent sur les mécanismes d'une économie diversifiée avec l'agriculture, retenue, entre autres, pour cette diversification.

L.D.B. : À l'issue du scrutin du 15 mars, si votre candidat est élu, quels seraient les premiers pas à accélérer à votre avis ?

M.M.G-S. : Les priorités et le chronogramme d'application sont certes déjà définis. Mais, s'il m'était permis d'émettre un avis, je proposerai d'accélérer tout d'abord sur l'industrialisation de l'agriculture. Et, comme symbole, je choisirai le département du Kouilou qui abrite Pointe-Noire comme capitale économique, et où le pétrole coule, celui-ci étant le moteur de notre économie. Je viens de battre campagne et j'ai pu observer une terre nourricière naturellement. Dans ce rythme d'accélération, j'y adjoindrai, bien sûr, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, tellement indispensables !