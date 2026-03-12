Tunisie: Tozeur/Des palmiers aux algorithmes - Le réveil technologique du Djérid

Imaginez une oasis où la sève n'est plus seulement l'eau, mais l'innovation pure. Avec le lancement du projet «Tozeur, oasis des sciences et des technologies», le Sud tunisien s'apprête à vivre une véritable révolution de l'esprit.

Bien plus qu'une simple infrastructure, ce futur pôle technologique se dresse comme un tremplin inédit pour une jeunesse avide de savoir. Entre clubs de robotique, hackathons et immersion scientifique, Tozeur offre enfin à ses enfants les clés d'un monde numérique sans frontières, transformant chaque jeune habitant en un architecte potentiel du monde de demain. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre pour la jeunesse du Djérid avec le lancement imminent de ce pôle technologique ambitieux, véritable moteur d'innovation et de savoir.

Dès l'achèvement des travaux, le projet « Tozeur, oasis des sciences et des technologies » sera officiellement lancé. Porté par l'association Youth Vision en partenariat avec l'association Les Jeunes Créatifs de Nafta et l'association Al Karama de Tozeur, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Souafi financé par l'Union européenne. La mise en œuvre est supervisée par l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (Anpr).

Un catalyseur d'ambitions pour les jeunes

Ce projet ne se contente pas d'être une infrastructure ; il se veut le cœur battant de la culture scientifique dans la région. Son objectif premier est de diffuser le savoir technologique auprès des jeunes et de stimuler l'esprit d'innovation et d'initiative.

Pour transformer ce potentiel en réussite concrète, plusieurs initiatives majeures seront déployées : il s'agit de la création de clubs de robotique pour initier les plus jeunes aux métiers de demain, tout comme l'organisation de compétitions annuelles à travers les différentes délégations du gouvernorat pour favoriser l'émulation.

Le projet comporte aussi des visites scientifiques de terrain pour lier la théorie à la pratique, et le lancement d'un «Hackathon de l'oasis», un défi créatif visant à concevoir des solutions innovantes et durables pour les défis spécifiques de l'oasis de Tozeur.

Un projet inclusif et tourné vers l'avenir

L'aspect le plus remarquable de cette initiative est sa portée intergénérationnelle. Les activités s'adressent à toutes les tranches d'âge, depuis les élèves des écoles primaires jusqu'aux lycéens et aux usagers des maisons des jeunes. En investissant ainsi dans le capital humain, Tozeur s'assure que sa jeunesse dispose des outils nécessaires pour devenir les acteurs du développement technologique et écologique de leur région.