Tunisie: Hand-Championnat Elite - L'Espérance ST s'impose devant l'ES Sahel

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le match, rappelle-t-on, qui s'était déroulé le 28 février dernier à la salle Zouaoui, avait été interrompu en raison de jets de projectiles et de pétards sur l'aire de jeu et sur le banc de l'équipe visiteuse, ainsi que de chants antisportifs de la part des supporters.

La Ligue nationale de handball avait décidé vendredi dernier de programme le match pour ce mercredi et de le reprendre à partir de la 20e minute et 50 secondes, avec le score de 8 à 6 en faveur de l'Etoile du Sahel.

Mercredi 11 mars

Salle Zouaoui:

Espérance ST - ES Sahel 26-17

Classement: Pts J

  1. Club africain 15 3
  2.  Espérance ST 13 3
  3. CS Sakiet Ezzit 8 3
  4.  Etoile du Sahel 7 3
  5. CHB Jammel 3 3
  6.  CS Moknine 3 3

