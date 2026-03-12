Sénégal: Décès du journaliste Abdou Diouf Junior - Un modèle de rigueur et d'humilité

La disparition, hier, mardi 10 mars, du journaliste Abdou Diouf Junior, des suites d'un malaise, a plongé le secteur de la presse dans la consternation. Ancien de la Radio Futurs Médias (Rfm), le défunt était réputé pour sa compétence, sa rigueur ainsi que son sens de l'humanité.

Abdou Diouf Junior est parti sur la pointe des pieds, sans dire au revoir à ses proches et à ses confrères. Décédé, hier, mardi 10 mars, des suites d'un malaise, cet ancien journaliste de la Radio Futurs Médias (Rfm) était diplômé de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (Iseg) de Dakar.

Abdou avait quitté la scène médiatique ces dernières années pour se consacrer d'abord à l'entreprise Grande Côte Operations (Gco) à Lompoul, puis au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, où il occupait jusqu'à sa disparition le poste de chef du service de la Communication et des Relations publiques.

Au-delà de ses qualités professionnelles, alliant compétence et rigueur, il était réputé pour son humanisme exceptionnel. Le sourire toujours aux lèvres, d'une disponibilité sans faille pour rendre service, le défunt incarnait une grande urbanité. Son rapport quotidien avec ses semblables donnait tout son sens à l'humanité. C'était aussi le signe achevé de sa grande humilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son décès a été vécu avec émoi et consternation dans le milieu de la presse, où il a laissé une empreinte. Aly Saleh, secrétaire général de l'Association de la presse pour l'entraide et la solidarité, a évoqué une perte immense pour la presse sénégalaise. « Abdou Diouf Junior était quelqu'un de très respectueux, humble, serviable et toujours disponible pour ses confrères. Son professionnalisme, sa gentillesse et son sens du travail bien fait resteront gravés dans les mémoires », a-t-il soutenu.

« Plus qu'un confrère, il était un jeune frère dévoué, très passionné. Abdou Diouf aura marqué tous ceux qui l'ont connu par sa correction, sa politesse et sa gentillesse », souligne le journaliste Wahany Johnson Sambou. Spécialiste des questions économiques et des industries extractives, il présentait à la Rfm l'émission Ecorex, consacrée à l'actualité économique et extractive. Originaire de Ndiaganiao, il s'est constamment engagé pour être utile à sa communauté. L'ancien correspondant de la Radio Futurs Médias à Mbour s'est toujours engagé pour défendre ses convictions et soutenir des causes humanitaires.

Président de l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement (Ajtrepe), Abdou Diouf Junior était également le fondateur d'Africa Petromine, une plateforme médiatique indépendante dont il avait fait un outil de référence dans le journalisme de données appliqué aux industries extractives.

À travers ce média, le journaliste décryptait avec rigueur les rapports de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) et analysait les performances des grands projets énergétiques du pays, notamment le champ pétrolier de Sangomar et le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim. Son décès, en plus d'endeuiller la presse sénégalaise, constitue une grande perte pour celle-ci.