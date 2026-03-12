Ce mercredi 11 mars 2026, l'habituel Conseil des ministres s'est tenu au palais de la République, sous la présidence du Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

Ce dernier a notamment insisté sur des points prioritaires comme la promotion de la production locale et du consommer local ou encore la place du capital humain dans la stabilité sociale.

Promotion du consommer local et valorisation de la production agricole

Le président de la République a insisté sur la nécessité de mieux structurer les marchés agricoles afin d'accompagner la hausse de la production nationale. Selon lui, les performances enregistrées dans le secteur doivent désormais s'accompagner d'une meilleure organisation des circuits de commercialisation et de transformation.

Il a ainsi appelé à une approche globale : « Les performances de la production dans le secteur agricole appellent la mise en oeuvre d'une vision systémique intégrant la restructuration des marchés et circuits de distribution, la transformation des productions ainsi que la promotion de la consommation des produits locaux », a souligné Bassirou Diomaye Faye.

Dans cette dynamique, le chef de l'État a demandé au gouvernement de renforcer l'encadrement de la commercialisation des produits agricoles et horticoles, tout en accélérant la mise en oeuvre du programme national d'infrastructures de stockage et de conservation. Il a également instruit les ministres concernés, en l'occurrence ceux de l'Industrie et du Commerce, et de l'Agriculture, de conclure des conventions de commercialisation pour faciliter l'écoulement des productions : « Il est nécessaire d'assurer l'écoulement des productions agricoles à des prix rémunérateurs et d'intensifier les campagnes de promotion de la consommation de la production nationale. ».

Le président Faye a aussi évoqué la création d'un label qualité « Sénégal » et le renforcement des capacités de l'Institut de technologie alimentaire (ITA) afin de mieux valoriser les recherches sur les céréales et les productions horticoles.

L'économie sociale et solidaire au cœur du développement territorial

Rappelant que l'année 2026 est consacrée à l'économie sociale et solidaire, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l'application effective de la loi d'orientation dans ce domaine. « Il est important et urgent de veiller à l'application intégrale des dispositifs et instruments prévus par la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. » Dans cette perspective, il a demandé l'accélération de la mise en place des mécanismes prévus par ce cadre légal, notamment l'établissement du fichier national de l'économie sociale et solidaire.

Le président de la République a également appelé à une mobilisation générale autour d'un modèle de développement endogène : « Il convient de mobiliser les acteurs publics, le secteur privé, les structures de microfinance, les femmes et les jeunes autour d'une doctrine nationale de développement endogène de l'économie solidaire. »

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'améliorer les performances des programmes de lutte contre la pauvreté, en s'appuyant notamment sur la crédibilité du Registre national unique (RNU). Dans cette même logique, il a demandé la restructuration des programmes de protection sociale afin d'assurer une meilleure complémentarité avec les initiatives de l'économie solidaire. Enfin, il a annoncé la tenue, d'ici fin octobre 2026, de la première session du Conseil national de l'économie sociale et solidaire.

Accélérer les programmes routiers

Les infrastructures routières ont également été au centre de la communication du chef de l'État. Considérant la construction et l'entretien des routes comme une priorité pour les populations et les acteurs économiques, il a demandé une accélération des projets en cours. « La construction, la réhabilitation et l'entretien des routes, autoroutes et pistes de production constituent des préoccupations majeures pour les populations et les acteurs économiques. »

Le Président de la République a ainsi appelé à intensifier l'exécution des projets routiers prioritaires et à mettre en œuvre un nouveau schéma routier national optimisé, en cohérence avec l'urbanisation rapide du territoire et le développement des pôles économiques.

Diplomatie : Dakar au cœur de deux grands rendez-vous en avril

Sur le plan international, le président de la République a rappelé l'attachement du Sénégal à la paix, au multilatéralisme et à l'intégration africaine. « Le Sénégal reste un pays attaché à la paix, au multilatéralisme et à l'intégration africaine. » En ce sens, il a annoncé la tenue, les 18 et 19 avril 2026, de la Conférence des ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal, destinée à renforcer l'efficacité de la politique étrangère du pays.

Le chef de l'État a également informé que Dakar accueillera les 20 et 21 avril prochains la 10e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, un rendez-vous majeur qui réunira plusieurs décideurs et acteurs civils et militaires du continent. Ces rencontres, selon lui, contribueront au rayonnement diplomatique du Sénégal et à son rôle dans la promotion de la stabilité et de la coopération en Afrique.