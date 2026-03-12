Sénégal: Avec 83 points, Bam Adebayo s'offre la 2ème meilleure performance de l'histoire de la NBA

Époustouflant, sensationnel, exceptionnel... Les superlatifs manquent pour qualifier le match de Bam Adebayo la nuit dernière avec Miami. Le pivot a inscrit 83 points dans cette partie et est devenu le 2ème joueur le plus prolifique de l'histoire de la NBA en un match, dépassant les 81 points de Kobe Bryant et s'installant juste derrière Wilt Chamberlain.

Il y a quelques jours à peine, on célébrait les 100 points inscrits par Wilt Chamberlain en un match NBA, performance inégalée dans l'histoire. Dans la nuit du 10 au 11 mars 2026, un autre joueur a écrit l'histoire en direct devant le monde entier. Ce n'est ni Stephen Curry, ni Kevin Durant, ni LeBron James, des scoreurs habitués aux performances de haute voltige. Cette fois, c'est Bam Adebayo qui a choqué le monde de la balle orange et du sport en général.

Lors de la victoire de Miami 150-129 contre les Wizards de Washington, le pivot originaire du Nigeria a inscrit son nom en majuscules dans l'histoire de la NBA, mettant 83 points avec 20/43 au tir, 7/22 à 3 points, 36/43 aux lancers francs, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Il dépasse ainsi Kobe Bryant qui, avec 81 points inscrits le 22 janvier 2006 avec les Lakers, avait jusque-là la 2ème meilleure performance de l'histoire derrière les 100 points de Wilt Chamberlain.

Pour avoir une vue globale de la performance de Bam Adebayo, il faut savoir qu'il comptait déjà 31 points dans le premier quart-temps, puis 43 à la pause. Avec ses 83 points, il efface également LeBron James qui détenait le record de points en un match avec Miami (61). Battre en une nuit Kobe Bryant et LeBron James, voici une soirée bien historique pour Adebayo.