Sénégal: Prix AIPS des médias sportifs 2025 - Yaya Sow du Soleil Digital nominé dans deux catégories

Chaque année, l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) distingue les meilleurs journalistes du monde. Pour l'édition 2025, Le Soleil Digital est heureux d'annoncer que son journaliste Yaya Sow fait partie des nominés dans deux catégories : le Grand Prix d'écriture de texte d'opinion ainsi que celle des Young Reporters (moins de 30 ans).

Le Soleil honoré. Yaya Sow, journaliste pour la rédaction digitale, est en lice pour les Prix AIPS des médias sportifs 2025. Il a été sélectionné pour les catégories Grand Prix d'écriture de texte d'opinion et Young Reporter (jeune reporter). Il peut concourir grâce à son travail sur les faux agents sportifs. Une satisfaction pour celui qui est étudiant au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI). « J'ai travaillé sur le sujet des faux agents sportifs**,** qui est un thème qui a toujours attiré mon attention.

L'histoire de Cheikh Touré m'a énormément touché. J'ai donc laissé parler mon coeur pour écrire ce texte. Je suis d'ailleurs en train de préparer un très gros dossier sur ce sujet afin d'aller encore plus loin, en dénonçant ces « faux agents sportifs », dans l'espoir d'éviter autant que possible qu'il y ait d'autres Cheikh Touré à l'avenir », confie-t-il.

Cette première dans sa jeune carrière de journaliste est une immense joie pour Yaya Sow, passionné de football et de sport en général. « Cela fait énormément plaisir. Je suis jeune et mon nom figure sur la liste des nominés dans deux catégories de la plus grande compétition entre journalistes sportifs au monde. Il y avait près de 2 000 candidatures venues du monde entier. Dans la catégorie Young Reporter, nous sommes environ 30 nominés et dans la grande catégorie environ 60. Parfois, j'y pense et je me demande ce que je fais sur ces listes.

Mais Alhamdoulillah, je remercie le Tout-Puissant. C'est une très grande fierté pour moi de faire partie des représentants de mon pays, le Sénégal, aux AIPS Awards. J'espère, en toute humilité, aller loin dans cette compétition. Mais quoi qu'il arrive, je suis déjà très content ».