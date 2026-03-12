Sénégal: Saraya - Cent jeunes formés à l'informatique grâce au programme DigiTruck

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines, 100 jeunes du département de Saraya bénéficient d'une formation de base en informatique à travers le programme DigiTruck, une initiative portée par l'entreprise Huawei en partenariat avec l'ONG Close the Gap.

Ce programme, déployé dans plusieurs régions du Sénégal, vise à renforcer les compétences numériques des jeunes et à faciliter leur insertion dans le monde du travail. À Saraya, la formation se déroule sur une période de dix jours, avec des sessions de deux jours pour chaque groupe de 20 participants. Selon le formateur, El Hadji Amadou Bâ, l'initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'inclusion numérique au Sénégal.

« Ce programme est une initiative de Huawei en partenariat avec l'État du Sénégal. L'objectif est de parcourir toutes les régions du pays afin d'offrir aux jeunes des compétences de base en informatique », a-t-il expliqué, tout en remerciant l'inspecteur de la jeunesse pour son accompagnement.

Le dispositif repose sur un camion spécialement aménagé en salle de classe mobile, équipé d'ordinateurs et d'écrans tactiles autonomes. Cette infrastructure innovante permet d'apporter la formation directement dans les localités éloignées et de faciliter l'accès à l'éducation numérique. Durant les sessions, les participants se familiarisent avec plusieurs outils informatiques essentiels, notamment Microsoft Word, Excel et PowerPoint. À l'issue de la formation, chaque bénéficiaire reçoit un certificat reconnu.

L'inspecteur de la jeunesse, Babacar Mbodji, a salué l'initiative et encouragé les jeunes à poursuivre leur apprentissage. Il a rappelé que la maîtrise des outils numériques constitue aujourd'hui un atout majeur pour répondre aux exigences du marché de l'emploi.