Sénégal: Semaine nationale de la femme - Le gouverneur de Louga magnifie l'implication des partenaires

La deuxième édition de la Foire régionale des produits locaux, organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, a été clôturée, hier, mardi 10 mars, à Louga. Le gouverneur de région, Ndèye Nguénar Mbodj, a salué l'implication des partenaires pour soutenir les femmes transformatrices de Louga.

« Analyser et promouvoir l'accès aux marchés des femmes entrepreneures de Louga comme levier stratégique de structuration des chaînes de valeur locale en vue de renforcer un développement territorial durable, inclusif et compétitif ». Tel est l'objectif fixé dans le cadre de la deuxième édition de la Foire régionale organisée à Louga lors de la Semaine nationale de la femme.

Une occasion pour les femmes entrepreneures et transformatrices des trois départements de la région d'exposer leur savoir-faire à travers des produits agricoles, halieutiques et céréaliers de qualité. Sans oublier l'artisanat local. Elles ont occupé, du 1er au 10 mars 2026, près d'une cinquantaine de stands aménagés à la Place civique de Louga.

Pour cette deuxième édition, l'originalité réside dans la forte mobilisation des partenaires qui ont accompagné la foire aussi bien dans son organisation matérielle que dans l'encadrement et les orientations des femmes de Louga. À l'origine de cette initiative, le gouverneur de région, Ndèye Nguénar Mbodj, clôturant l'évènement, hier, a exprimé sa satisfaction, surtout le niveau d'implication des partenaires dans l'organisation matérielle de la foire et dans l'accompagnement des femmes sur le plan de l'encadrement et de la sensibilisation.

Pour pérenniser l'évènement, inscrit dans l'agenda économique de la région, le gouverneur envisage de mettre en place un comité inclusif. Pour Mme Mbodj, « la Foire régionale est avant tout un concept avec un contenu articulé autour de la capacité de production des femmes ». Et d'ajouter : « Avec l'engagement des partenaires de les accompagner, elle s'inscrit dans la perspective de l'autonomisation des femmes et de la souveraineté alimentaire ».

L'autorité a, par ailleurs, magnifié l'engagement de l'administration territoriale et des collectivités locales, la contribution de l'Assemblée nationale et l'implication du guide religieux Serigne Mohammadien Mbacké qui a assuré la restauration des 130 participantes pendant toute la durée de la foire.