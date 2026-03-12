Sénégal: Fleuve Falémé - 31 dragues d'orpaillage clandestin détruites

11 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

Une opération de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières a permis le démantèlement de plusieurs sites d'orpaillage clandestin dans le département de Saraya. L'intervention a été menée le 7 mars 2026 par le détachement du GARCI 2 basé au village de Saiensoutou.

Selon les informations recueillies, l'opération fait suite à un renseignement signalant la présence de dragues opérant sur la rive sénégalaise du fleuve Falémé. Les éléments de la gendarmerie se sont alors déployés dans plusieurs localités de la commune de Missirah Sirimana, notamment à Saiensoutou, Bantinkhoto, Bountou et Bagué. Au terme de cette intervention, trente-et-une dragues servant à l'exploitation illégale de l'or ont été détruites. Dans le détail, vingt-sept machines ont été neutralisées entre les villages de Saiensoutou et Bantinkhoto, tandis que quatre autres ont été démantelées à hauteur du village de Bountou.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions régulières menées par les forces de sécurité pour lutter contre l'orpaillage clandestin, un phénomène qui constitue une menace pour l'environnement, les ressources naturelles et la sécurité dans les zones minières. Au cours de leur mission, les gendarmes ont également rencontré le chef de village de Bountou. Ce dernier a salué l'intervention de la Gendarmerie nationale et encouragé la poursuite des efforts engagés pour mettre fin à l'exploitation illégale de l'or dans cette partie du département de Saraya.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.