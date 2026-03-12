Sénégal: Fleuve Falémé - 31 dragues d'orpaillage clandestin détruites

Une opération de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières a permis le démantèlement de plusieurs sites d'orpaillage clandestin dans le département de Saraya. L'intervention a été menée le 7 mars 2026 par le détachement du GARCI 2 basé au village de Saiensoutou.

Selon les informations recueillies, l'opération fait suite à un renseignement signalant la présence de dragues opérant sur la rive sénégalaise du fleuve Falémé. Les éléments de la gendarmerie se sont alors déployés dans plusieurs localités de la commune de Missirah Sirimana, notamment à Saiensoutou, Bantinkhoto, Bountou et Bagué. Au terme de cette intervention, trente-et-une dragues servant à l'exploitation illégale de l'or ont été détruites. Dans le détail, vingt-sept machines ont été neutralisées entre les villages de Saiensoutou et Bantinkhoto, tandis que quatre autres ont été démantelées à hauteur du village de Bountou.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions régulières menées par les forces de sécurité pour lutter contre l'orpaillage clandestin, un phénomène qui constitue une menace pour l'environnement, les ressources naturelles et la sécurité dans les zones minières. Au cours de leur mission, les gendarmes ont également rencontré le chef de village de Bountou. Ce dernier a salué l'intervention de la Gendarmerie nationale et encouragé la poursuite des efforts engagés pour mettre fin à l'exploitation illégale de l'or dans cette partie du département de Saraya.