Sénégal: Hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque - Solid'action remet 300 kits de « ndogou » aux patients et accompagnants

Pour la 10e édition de l'opération « Ndogou solidaire », l'association Cousinage à plaisanterie/Solidarité et action (Cap Solid'action) s'est mobilisée à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Le samedi 7 mars, plus de 300 kits de « ndogou » (rupture du jeûne) ont été distribués aux patients, à leurs accompagnants ainsi qu'au personnel médical.

Selon Hawa Ba Sow, trésorière générale de l'organisation, cette initiative vise à soutenir ceux à qui la maladie ou le service empêchent de se déplacer pour s'approvisionner. Si Cap Solid'action cible prioritairement les structures sanitaires depuis quelques années, c'est cet établissement sanitaire de Rufisque qui a été mis à l'honneur cette année.

Ce succès repose sur l'engagement d'une communauté née sur les réseaux sociaux. À l'origine, un simple groupe Facebook créé par Mouhamed Kébé pour valoriser le cousinage à plaisanterie et contrer l'animosité en ligne. « Nous voulions réduire les invectives sur la toile en promouvant nos valeurs culturelles », explique le fondateur. Aujourd'hui, ces liens virtuels se sont transformés en une solidarité concrète. Au-delà des « ndogou », l'association organise des collectes de don de sang et soutient ses membres dans les moments clés de leur vie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Certains se sont même mariés grâce à cette communauté », se réjouit Abdoulaye Diouf, responsable des relations extérieures de Cap Solid'action. Sur ce, il appelle la jeunesse à faire un usage plus citoyen et constructif des réseaux sociaux.