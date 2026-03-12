Sénégal: La Police nationale mise sur l'espagnol pour renforcer ses compétences

La Direction générale de la Police nationale du Sénégal et l'Instituto Cervantes de Dakar ont signé, mercredi, une convention de partenariat destinée à former des policiers à la langue espagnole. Cette initiative vise à améliorer les capacités de communication et de coopération internationale des forces de sécurité.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Directeur général adjoint de la Police nationale Amadou Wahabou Sall et la directrice de l'Institut Cervantes de Dakar, Concepción Barceló Estevan.Dans le cadre de cet accord, des cours d'espagnol seront dispensés directement dans les installations de la Police nationale.

Pour le Directeur général adjoint de la Police nationale Amadou Wahabou Sall, cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation des compétences. « L'institution policière ne peut faire l'économie de disposer de personnel bien formé, suffisamment outillé dans des domaines variés et stratégiques tels que les compétences linguistiques afin de pouvoir interagir avec tous les acteurs pour la prévention et la lutte contre toutes les formes d'insécurité », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, la maîtrise de l'espagnol représente aujourd'hui un levier important pour améliorer les capacités techniques, logistiques et opérationnelles de la police. « C'est dans cette perspective que la Police nationale a décidé de faire de la langue espagnole un véritable levier sur lequel l'institution va compter pour développer l'ensemble de ses compétences », a-t-il ajouté, saluant l'expertise de l'Institut Cervantes.

De son côté, la directrice de l'Instituto Cervantes, Concepción Barceló Estevan, a insisté sur la portée de cette coopération. « Cet accord représente bien plus qu'un simple engagement administratif : il constitue un pont de coopération, de connaissance et de compréhension mutuelle », a-t-elle déclaré.

Elle rappelle que l'espagnol est aujourd'hui une langue mondiale, parlée par plus de 600 millions de personnes et largement utilisée dans des domaines comme la diplomatie, le commerce, le tourisme ou encore la coopération sécuritaire. Dans ce contexte, son apprentissage constitue, selon elle, un atout pour le développement professionnel des agents de la police sénégalaise.

Au-delà de l'aspect pratique, la responsable estime également que l'apprentissage d'une langue contribue à l'ouverture culturelle et au renforcement des liens entre les peuples. Pour l'Institut Cervantes, accompagner cette initiative est « un véritable honneur », en cohérence avec sa mission de promotion de la langue et des cultures hispanophones.