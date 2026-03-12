Sénégal: Tambacounda - La 3e édition de 'Conférence au Carrefour des idées d'Alkuma', le 18 avril

Tambacounda — Le groupe de communication Alkuma annonce tenir la troisième édition de son rendez-vous dénommé "Conférence au Carrefour des idées d'Alkuma", le 18 avril prochain, à Tambacounda (est), en partenariat avec l'entreprise chargée de la construction de l'Université Sénégal oriental (USO).

Selon un communiqué transmis à l'APS, cette rencontre de réflexion est axée sur le thème "Vision 2050 et contribution de l'Université du Sénégal Oriental à la réponse aux besoins en qualifications de l'économie sénégalaise".

Elle sera animée par le professeur François Joseph Cabral, coordonnateur du projet de l'USO, avec la participation d'universitaires, d'autorités administratives, d'élus territoriaux, d'étudiants, d'acteurs économiques et de chefs religieux.

Des ONG et partenaires institutionnels sont également attendus à cette rencontre, "autour des enjeux majeurs liés au développement territorial et à la formation des compétences", indique l'organisateur dans son communiqué.

Il signale qu'une soirée culturelle mettant en valeur des artistes du Sénégal oriental est également au programme de la rencontre.

"Ce moment de convivialité vise à célébrer le dynamisme territorial, de promouvoir les talents locaux et de favoriser le networking entre décideurs publics, partenaires et acteurs économiques", ajoute le communiqué, au sujet de cette soirée culturelle prévue le 18 avril, à 21 heures.

La première édition du concept "Conférence au Carrefour des idées d'Alkuma" s'était tenue en 2021 à Tambacounda, avait avec comme conférencier le professeur Mary Teuw Niane, actuel ministre, directeur de cabinet du président de la République.

L'ancien directeur général de la Société des mines du Sénégal (SOMISEN SA) et actuel conseiller technique du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Ousmane Cissé, avait été choisi comme intervenant principal de la deuxième édition organisée en décembre 2022 à Kédougou.

Le groupe Alkuma est une entreprise régionale de presse et de communication basée à Tambacounda. Il compte un portail web, une radio, une télévision, une régie publicitaire et une maison d'édition.