Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la dignité et des droits des femmes et des jeunes filles

Luanda — L'Angola a réaffirmé mardi à New York son engagement à poursuivre ses efforts pour garantir la dignité, les opportunités et les droits de toutes les femmes et les jeunes filles, contribuant ainsi à un avenir plus juste, prospère et inclusif.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP ce mercredi à Luanda, cet engagement a été réitéré par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, lors du débat général sur le suivi de la 4e Conférence mondiale sur les femmes et de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale, placée sous le thème « Femmes 2000 : Égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».

Lors de cette réunion, la ministre a souligné que, conformément aux engagements pris par le pays dans le cadre du Programme d'action de Beijing et de la mise en oeuvre du Plan d'action de deuxième génération (résolution 1325), l'Angola a enregistré, ces cinq dernières années, des progrès remarquables en matière de défense et de mise en oeuvre effective de mesures telles que la parité hommes-femmes et le financement politique équitable.

Ces avancées, a-t-elle déclaré, constituent des étapes juridiques majeures dans la lutte contre les violences sexistes et favorisent l'autonomie économique des femmes dans les politiques publiques. Dans ce contexte, elle a assuré que la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing demeure étroitement liée au Programme de développement durable à l'horizon 2030, et en particulier à l'ODD 5 relatif à l'égalité des sexes. Elle a mentionné que le deuxième Rapport national volontaire, présenté par l'Angola, témoigne des progrès accomplis et renforce la cohérence entre les ODD et les instruments de planification nationaux.

Afin de suivre les indicateurs d'inégalité de genre et les droits des femmes, elle a souligné la création de l'Observatoire angolais du genre (OGA), une plateforme numérique de collecte, d'analyse et de diffusion de données ventilées par sexe, destinée à appuyer les politiques publiques sensibles au genre et à aider les institutions étatiques, le monde universitaire et la société civile à suivre les progrès accomplis.

Dans le domaine de l'autonomisation économique, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme a annoncé que le gouvernement angolais avait récemment approuvé la Stratégie nationale d'inclusion financière, garantissant l'accès à des produits et services financiers sûrs et fonctionnels, indépendamment de la condition sociale, du sexe, de l'âge ou du lieu de résidence. Elle a également promu des campagnes d'éducation et d'inclusion financières facilitant l'ouverture de comptes bancaires pour les femmes et la formation de médiatrices en finances personnelles et familiales.

Concernant la formation professionnelle et la promotion de l'emploi, elle a indiqué qu'au cours des cinq dernières années, il a été possible de former des femmes dans les secteurs de la technologie, de l'industrie et des services, grâce à des actions de sensibilisation et à des mesures incitatives favorisant leur participation.

La ministre a également affirmé que l'Angola avait renforcé son engagement dans la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle par la mise en oeuvre d'un programme de transferts sociaux monétaires destiné aux femmes et aux jeunes filles vulnérables.