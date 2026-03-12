Angola: La visite du pape Léon XIV renforcera la foi chrétienne

Malanje — Le curé de l'Église catholique "Sagrado Coração de Jesus", Pedro Luís, a déclaré ce mercredi, dans cette province, que la visite du Pape Léon XIV en Angola renforcerait la foi chrétienne au sein de la population angolaise.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, au sujet de la visite du souverain pontife, qui aura lieu du 18 au 21 avril prochain, le prêtre s'est dit convaincu que sa venue pourrait favoriser le processus de réconciliation et la promotion de la paix acquise il y a 24 ans. « Sur le plan international, l'Angola n'est pas un pays comme les autres, car ce ne sont pas tous les pays qui reçoivent la visite d'un Pape, c'est pourquoi la communauté catholique est impatiente et espère l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme et de joie », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le père Manuel António Pintinho a considéré cette visite comme un moment de gratitude, d'honneur, de joie et d'allégresse envers Dieu, pour cette reconnaissance que le pays a eu dans l'agenda du Saint-Père. Il a rassuré que tout se prépare dans les moindres détails, tant sur le plan spirituel que logistique, afin que la présence de cette haute figure du christianisme et de la foi catholique en Angola soit mieux honorée. Parallèlement, les fidèles catholiques Octaviano Agostinho et Henriques da Cruz ont affirmé à l'unanimité que la visite papale serait un moment de foi, de prospérité et d'espoir pour le peuple angolais.

Ils se sont réjouis de la venue du pape, intervenue alors que le pays célèbre 24 ans de paix et de réconciliation nationale. L'agenda papal prévoit des visites dans les provinces de Luanda, d'Icolo e Bengo et Lunda Sul. Léo XIV, de son vrai nom Robert Francis Prevost, a été élu en mai 2025 comme premier Pape américain, marquant ainsi la continuité de l'héritage de son prédécesseur des Lions. Il s'agit de la troisième visite d'un pape en Angola, après celles de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009.

