Angola: Une délégation angolaise au Brésil pour le renforcement de la coopération agricole

Luanda — Une délégation angolaise a rencontré mardi à Brasília (Brésil) des représentants du ministère brésilien de l'Agriculture et de l'Élevage, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'investissement agricole productif (PIAP) bilatéral, une initiative visant à renforcer et développer le secteur agricole en Angola.

Cette rencontre marque le début d'une série de sessions techniques qui se dérouleront du 10 au 12 mars au Brésil. L'objectif est de structurer un modèle de coopération bilatérale axé sur la promotion des investissements privés, le transfert de technologies et le partage des connaissances techniques en matière de production agricole, selon un communiqué de presse envoyé aujourd'hui à l'ANGOP. Selon le communiqué, cette initiative est le fruit d'une collaboration entre les institutions gouvernementales brésiliennes et angolaises.

Le communiqué précise également que la présence de la délégation angolaise au Brésil s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à consolider le partenariat stratégique existant entre Luanda et Brasília, marqué par des décennies de coopération politique, économique et technique depuis la reconnaissance de l'indépendance de l'Angola par le Brésil en 1975. Ces dernières années, la coopération bilatérale a connu un nouvel essor, notamment après la visite du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en Angola en août 2023, qui a marqué la relance du partenariat stratégique entre les deux pays.

Ce sujet a de nouveau été abordé lors de la rencontre entre le président Lula da Silva et le président angolais João Lourenço, en marge du sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre 2024. Le communiqué ajoute que parmi les principaux objectifs du programme figure le renforcement de la coopération dans le domaine de l'agriculture tropicale, axé sur le transfert de technologies, la formation du personnel et la promotion des investissements privés brésiliens en Angola.

Le plan examiné prévoit la mise en œuvre de projets agricoles de grande envergure sur le territoire angolais, notamment la mise à disposition de 500 000 hectares de terres arables pour la production de céréales et d'autres cultures stratégiques, avec la participation de producteurs brésiliens et d'institutions financières des deux pays.

Du côté brésilien, des institutions telles que la Banque nationale de développement économique et social (BNDES) et Banco do Brasil, par le biais du programme PROEX, pourraient octroyer des lignes de financement pour l'exportation de machines agricoles, de semences, d'engrais et de technologies destinés aux projets à développer en Angola.

La coopération technique devrait également bénéficier du soutien de l'Institut brésilien de recherche agricole (Embrapa), reconnu internationalement pour le développement de technologies adaptées à l'agriculture tropicale, une expérience considérée comme fondamentale pour la modernisation du secteur agricole angolais.

De son côté, l'Angola prévoit de créer des conditions favorables aux investisseurs, notamment par l'octroi de droits d'utilisation des terres pour des durées allant jusqu'à 60 ans et par la mise en place de mécanismes d'intégration des communautés locales aux projets agricoles.

Le programme comprend également un projet pilote initial de 20 000 hectares consacrés à la production céréalière, avec un investissement estimé à environ 124 millions de dollars américains, impliquant un financement de banques brésiliennes, d'institutions angolaises et la participation du Fonds souverain angolais.

Selon le document, cette initiative vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement durable du secteur agricole en Angola, tout en élargissant les perspectives de coopération économique entre les deux pays. La présence de la délégation angolaise au Brésil témoigne ainsi de l'engagement de Luanda et de Brasília à approfondir leur partenariat stratégique et à explorer de nouvelles opportunités d'investissement, d'innovation technologique et de développement agricole dans le monde lusophone.