Sénégal: Contribution économique - Endeavour Mining publie ses chiffres pour 2025

Dakar — Le groupe minier Endeavour, un des principaux producteurs mondiaux d'or, affirme que plus de 70% de sa contribution économique a bénéficié directement aux pays dans lesquels il opère en 2025, dont le Sénégal, où l'éducation et l'inclusion sociale demeurent des leviers structurants de son action.

"Depuis cinq ans, Endeavour a contribué à hauteur de plus de 6 000 milliards FCFA aux économies de ses pays hôtes, soit près de sept fois plus que les montants redistribués aux actionnaires sur la même période. En 2025, plus de 70 % de la contribution économique du Groupe a bénéficié directement aux économies de ses pays hôtes", peut-on lire dans un communiqué parvenu à l'APS, jeudi.

Endeavour dit avoir consacré "plus de 1 000 milliards FCFA d'achats" en 2025, "dont près de 200 milliards pour le complexe de Sabodala-Massawa - auprès de 86% de fournisseurs établis dans les pays hôtes du Groupe".

"Cela inclut près de 870 milliards FCFA d'achats auprès d'entreprises nationales ou détenues nationalement et 32 milliards FCFA auprès de fournisseurs locaux situés à proximité de ses opérations". Sans compter que "20 milliards FCFA d'achats ont été réalisés auprès de fournisseurs issus de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tandis que 117 milliards FCFA concernent des fournisseurs internationaux".

Le groupe Endeavour, considéré comme le premier producteur d'or en Afrique de l'Ouest, avec des opérations au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, vient de publier ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que son Rapport de développement durable.

Il dit avoir versé, en 2025, "547 milliards FCFA aux États de ses pays d'implantation - dont près de 93 milliards au Sénégal - au titre des impôts, redevances minières, dividendes et autres contributions fiscales".

Endeavour déclare avoir de même "procédé à près de 37 milliards FCFA de remboursements d'emprunts auprès d'institutions financières nationales, contribuant au dynamisme des marchés financiers domestiques et au renforcement des capacités du secteur bancaire".

L'éducation et l'inclusion sociale "demeurent des leviers structurants" de l'action du groupe Endeavour, selon le communiqué, 321 élèves sénégalais ayant bénéficié de son programme "Pépites d'Or", une initiative annuelle récompensant, depuis 2021, l'excellence scolaire des enfants des employés du groupe ayant réussi leurs examens (CEPE, BEPC, BAC).

Il s'y ajoute que 37 jeunes filles sénégalaises bénéficient actuellement d'une bourse dans le cadre du programme de maintien des filles à l'école, compte non tenu d'autres actions "visant à améliorer l'accès aux soins et à renforcer la prévention au niveau local".

Dans le domaine de la protection des écosystèmes et de la transition vers une économie circulaire par exemple, où deux initiatives de conservation de la biodiversité ont été lancées au Sénégal, permettant la protection de 891 hectares dans la Réserve naturelle communautaire de Ninéfécha et la restauration de 4,5 hectares d'espaces publics urbains à Cambérène.

La Fondation Endeavour s'est aussi associée à l'initiative Plastic Odyssey, afin d'accompagner un entrepreneur local de gestion des déchets basé à Kédougou, dans le cadre du lancement d'un centre de gestion des déchets plastiques en novembre 2025, signale le communiqué. Il ajoute que ce projet devrait permettre de collecter environ 300 tonnes de déchets plastiques par an et de créer une vingtaine d'emplois directs.

Le groupe Endeavour Mining poursuit, en parallèle, la décarbonation de ses opérations avec la mise en service d'une centrale solaire de 37 MWp couplée à un système de stockage de 16 MW sur le complexe minier de Sabodala-Massawa, indique la même source.