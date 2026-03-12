Angola: La FAF renonce aux matchs internationaux de la date FIFA

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à disputer des matchs amicaux internationaux dans le cadre de la date FIFA, qui se disputent du 23 au 31 de ce mois, selon un communiqué de l'institution auquel ANGOP a eu accès.

Durant ces périodes, la trêve internationale est généralement l'occasion d'organiser des matchs amicaux, de tester de nouveaux joueurs et de consolider les processus de travail, or, cela ne sera pas le cas pour l'Angola, la FAF étant actuellement à la recherche d'un sélectionneur pour l'équipe nationale. À cet effet, le vice-président de l'instance dirigeante du football angolais, Carlos Alonso « Kali », se trouve en Europe pour trouver un successeur au Français Patrice Beaumelle, qui avait lui-même succédé au Portugais Pedro Gonçalves.

En l'absence de sélectionneur, l'équipe nationale angolaise traverse une période d'incertitude, ce qui soulève également des questions quant à la préparation de l'équipe pour ses prochains engagements internationaux. Selon un document de la FAF, publié sur sa page Facebook officielle, et suite à une analyse technique, stratégique et approfondie menée par sa Direction des sports, l'équipe nationale ne disputera aucun match international durant cette période.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'organisation précise que cette décision fait suite à une évaluation complète du calendrier des compétitions et de la stratégie de préparation, et qu'il a été conclu que la tenue d'un match à cette date n'apporterait pas de valeur ajoutée significative au développement de l'équipe.

La FAF rappelle également que cette date FIFA n'est pas liée aux qualifications officielles et assure qu'elle continuera de travailler à l'organisation de matchs internationaux contribuant plus efficacement à la progression compétitive des Palancas Negras (sélection nationale angolaise de football).

D'après le communiqué, deux matchs amicaux étaient initialement prévus à Dubaï, contre les équipes nationales de Jordanie et d'Iran, mais l'aggravation du conflit actuel au Moyen-Orient et l'instabilité qui en découle dans la région ont imposé une réévaluation sérieuse, prudente et responsable de l'ensemble du programme initialement prévu.

La FAF explique que, dans un contexte de cette nature, marqué par des facteurs d'incertitude qui dépassent le cadre strictement sportif, elle a estimé qu'il était de son devoir institutionnel de privilégier, avant toute autre considération, la sécurité, la stabilité organisationnelle et la défense des intérêts supérieurs de l'équipe nationale. L'idée alternative de ne disputer qu'un seul match a finalement été écartée après une évaluation approfondie et rigoureuse des coûts financiers, des efforts logistiques et administratifs nécessaires et des avantages compétitifs pour l'équipe nationale.