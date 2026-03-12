Angola: Le ministre des Travaux publics salue la participation accrue des femmes dans le secteur

Luanda — Le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, a souligné mardi à Luanda la participation accrue des femmes dans le secteur et la mise en oeuvre de politiques publiques visant l'égalité des sexes.

Le gouvernant s'exprimait lors d'un atelier sur « L'héritage des femmes en matière de connaissance de soi, d'identité et de développement personnel », organisé par le ministère des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et de l'Habitat (MINOPUH).

À l'occasion, Carlos Alberto dos Santos a également insisté sur la présence croissante des femmes aux postes de décision au sein du ministère, ainsi que sur l'adoption de lois visant à lutter contre les violences conjugales et à promouvoir les droits des femmes. Selon le ministre, les femmes sont des dirigeantes et des éducatrices qui, au fil du temps, transmettent trois valeurs fondamentales : la résilience, la persévérance et l'espoir. Au fil du temps, a-t-il déclaré, les femmes jouent un rôle essentiel en tant qu'éducatrices et dirigeantes, transmettant des valeurs fondamentales telles que la résilience, la persévérance et l'espoir.

Il a également considéré le rôle central des femmes dans la construction d'une société plus équilibrée, attachée à des valeurs solides, comme fondamental. « La force de la société repose sur les femmes. Dans ce contexte de haute estime portée aux femmes, je tiens à rappeler le pouvoir que chacune possède, en particulier aux femmes du secteur, qui assument avec diligence leurs responsabilités pour la croissance et le développement de notre pays », a-t-il indiqué. Il a ajouté que l'atelier était l'occasion de réfléchir au parcours des Angolaises et de reconnaître leur rôle dans la société.

L'initiative visait à honorer le rôle des femmes dans la construction d'un Angola plus juste et inclusif, ainsi qu'à reconnaître les sacrifices historiques qu'elles ont consentis dans la lutte pour la liberté et à valoriser leur contribution à cet édification.

Le compte rendu indique que lors de la réunion, les intervenantes Paula Gomes et Lândia Salutendo, respectivement consultantes en immobilier et en affaires, et Kátia Evaristo, PDG de Dakarioca, ont partagé des témoignages de résilience dans les sphères familiale et professionnelle, soulignant les défis et les réussites dans un contexte encore marqué par de fortes inégalités entre les sexes.

« Par cette initiative, l'Exécutif angolais reconnaît le rôle essentiel des femmes dans la formation d'une génération attachée à des valeurs solides, à la protection et à l'exercice continu d'une fonction valorisante au sein de la société », indique le communiqué.

L'initiative a également souligné l'importance de l'autonomisation des femmes, en encourageant la réflexion et l'action, ainsi que la nécessité d'harmoniser famille, gestion et succession, notamment dans des domaines tels que l'entrepreneuriat et l'agroalimentaire. Le secrétaire d'État aux Travaux publics, Manuel Molares de Abril, des directeurs nationaux, des chefs de département et plusieurs représentants du MINOPUH ont également participé à l'événement.