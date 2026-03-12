Angola: Le Bureau Politique du MPLA réuni à Luanda

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DC/ART/BS

Luanda — Le Bureau Politique du Comité Central du MPLA se réunit actuellement à Luanda sous la direction du président du parti, João Lourenço, afin d'examiner des questions relatives à la vie interne de l'organisation.

Prennent part à cette session, qui se tient au siège national du parti, la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, le secrétaire général, Paulo Pombolo, ainsi que les autres membres du Secrétariat du Bureau Politique. Le Bureau Politique (BP) constitue l'organe de direction permanent du MPLA, chargé de délibérer entre les sessions du Comité Central et de procéder à des ajustements ponctuels dans la stratégie du parti.

Missions

Parmi les attributions de cet organe, qui compte 103 membres, figurent l'organisation de la vie interne du parti, l'élection du Secrétariat du Bureau Politique sur proposition du président du parti, l'orientation et le suivi de l'exécution de la politique et du plan de formation des cadres, ainsi que la supervision de la mise en œuvre de la politique du parti par l'exécutif. Cette réunion revêt une importance particulière pour la définition des stratégies et la coordination des actions du parti dans le contexte politique et social actuel en Angola.

