Angola: La consule angolaise à Porto rencontre des étudiants boursiers

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/VIC/SB

Luanda — La consule angolaise à Porto, au Portugal, Dulce Gomes, a rencontré mardi des étudiants boursiers de l'Association pour le soutien des jeunes nécessiteux (Jucarente), actuellement en formation à l'École professionnelle d'économie sociale (EPES).

Un communiqué de presse, transmis à l'ANGOP, indique que cette rencontre a permis un échange d'expériences entre les jeunes Angolais en formation au Portugal et a réuni des représentants de l'association. Le communiqué précise que la rencontre a également favorisé un dialogue direct entre la représentation consulaire, l'association et les étudiants angolais, leur permettant d'aborder les préoccupations, les défis et les perspectives de la jeunesse angolaise de la diaspora.

Au cours de la rencontre, les étudiants ont partagé leurs expériences d'intégration académique et sociale au Portugal, ainsi que certaines difficultés rencontrées pour s'adapter à ce nouveau contexte de vie et d'études. Parmi les sujets abordés figuraient également les questions consulaires et la nécessité de renforcer le soutien institutionnel aux jeunes poursuivant leur formation à l'étranger.

À cette occasion, indique le document, la consule Dulce Gomes a souligné l'importance de maintenir des liens étroits avec les étudiants angolais à l'étranger, insistant sur le fait que le soutien aux nouvelles générations est une priorité pour renforcer la communauté angolaise de la diaspora.

La diplomate a également mis en lumière l'impact positif des initiatives du gouvernement angolais qui ont permis le transfert d'étudiants au Portugal, contribuant ainsi à la continuité de leurs études et à la création de nouvelles opportunités académiques et professionnelles. La réunion s'est conclue par un engagement des institutions participantes à poursuivre le dialogue et la coopération, en vue de renforcer le soutien apporté aux étudiants angolais effectuant leurs études à l'étranger.

