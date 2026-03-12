Angola: La Standard Bank-Angola prévoit d'investir 900 millions de kwanzas dans des bibliothèques scolaires

Huambo — Neuf bibliothèques scolaires seront rénovées et équipées au cours des quatre prochaines années dans les provinces de Huambo, Namibe et Cabinda, dans le cadre du projet Libelinha, mené par Standard Bank-Angola, pour un investissement de 900 millions de kwanzas.

Dans une première phase, cette initiative de responsabilité sociale a permis, mardi, la livraison de trois bibliothèques dans trois écoles primaires publiques de la ville de Huambo : les écoles n° 1 (São Pedro), n° 34 (Cidade Alta) et n° 53 (Académico).

Lors de la présentation du projet, Rosemaire Luís, directrice chargée du développement durable de la Standard Bank-Angola, a déclaré que cette initiative repose sur une conviction simple mais forte : investir dans la lecture et dans la capacité des individus à penser, à rêver et à forger leur propre destin. Il a annoncé qu'une collection d'environ mille livres et ressources pédagogiques, destinée à promouvoir la lecture et l'alphabétisation, sera mise à disposition dans chaque bibliothèque scolaire.

Il a ajouté que 90 enseignants seront formés pour dynamiser et gérer cet espace d'apprentissage et promouvoir des initiatives d'intervention communautaire, afin que les bibliothèques soient utilisées non seulement par les élèves, mais aussi par les familles et la communauté.

Il a précisé qu'il s'agit d'un projet de co-création, en partenariat avec des entités publiques et privées, qui partagent la même vision : faire des bibliothèques des lieux d'apprentissage et de découverte du savoir. Il a souligné que le succès de cette initiative ne se mesure pas en chiffres, mais à l'enthousiasme d'un enfant découvrant un livre pour la première fois, à la confiance d'un enseignant qui acquiert les outils nécessaires pour stimuler la curiosité des élèves, et à l'implication de la communauté qui commence à percevoir l'école comme un espace de savoir.

Le directeur du bureau de l'Éducation de la province de Huambo, Mário Rodrigues, a considéré ce projet comme fondamental pour encourager la lecture et améliorer l'apprentissage des élèves, à un moment où le secteur poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement, notamment au niveau primaire.

Dans cette perspective, il a évoqué le Plan national de lecture, visant à encourager l'amour de la littérature et sa large diffusion, notamment par le développement des bibliothèques et des médiathèques, ainsi que par la formation de médiateurs, afin d'accroître le nombre de lecteurs.

De même, il a souligné le rôle stratégique du plan d'amélioration des apprentissages pour optimiser le processus scolaire et promouvoir les compétences essentielles, ainsi que le projet « Cinq minutes de citoyenneté », qui vise à sensibiliser les nouvelles générations à l'importance de la citoyenneté, en lien avec l'école, la famille et la communauté, dans le but de construire une société saine, harmonieuse, pacifique et patriotique.

Pour sa part, le président du Conseil d'Administration de la Standard Bank-Angola, Aronildo Neto, a réaffirmé, dans une brève allocution, l'engagement de la banque en faveur du développement social à travers des initiatives dans les domaines de l'éducation, de l'alphabétisation, de l'inclusion financière et du développement durable.

Le projet Libelinha poursuit trois objectifs principaux : la réhabilitation des bibliothèques scolaires publiques, la formation du personnel du secteur et l'organisation d'événements éducatifs pour l'alphabétisation et l'enrichissement des collections, en tenant compte de sa résilience et de sa pérennité. La Standard Bank-Angola fêtera ses 16 ans d'activité dans le pays en septembre prochain, avec un accent particulier sur l'accès au crédit dans divers secteurs de l'économie.