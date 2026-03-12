Angola: Le président de l'UNITA réaffirme l'engagement de son parti envers la démocratie et le développement au pays

Luena — Le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a réaffirmé ce mercredi à Luena (Moxico) l'engagement de son parti envers la démocratie, le développement et la dignité du peuple angolais.

Ce discours a été prononcé lors de l'ouverture des XIIe Journées parlementaires de l'UNITA. Adalberto Costa Júnior a souligné que cet engagement vise à honorer la mémoire de Jonas Savimbi, fondateur du parti, et d'autres membres de l'organisation.

L'homme politique a insisté sur le fait qu'un travail institutionnel sérieux, axé sur le bien-être de tous les Angolais, est essentiel pour perpétuer l'héritage de Savimbi. Il a souligné que la démocratie est un pilier fondamental pour bâtir un pays prospère et juste. Concernant le gouvernement, le président de l'UNITA a souligné l'importance d'un travail continu et de longue haleine, affirmant que le développement du pays ne doit pas se limiter aux cycles électoraux.

Costa Júnior a défendu la nécessité d'une planification plus cohérente, attentive aux besoins de la population et axée sur le bien commun, tout en soulignant que le progrès doit constituer un engagement permanent, indépendamment du contexte électoral. Dans son discours, le dirigeant de l'UNITA a également insisté sur l'importance de la mise en place de collectivités locales à travers le pays, comme stratégie pour promouvoir le développement local et accélérer l'amélioration des conditions de vie dans les communautés.

Pour lui, les collectivités locales représentent un moyen efficace de décentraliser le pouvoir et d'assurer une gestion plus proche des besoins de la population. Les sessions parlementaires, qui s'étalent sur deux jours, abordent des sujets d'actualité tels que le corridor de Lobito, les relations avec le PIP oriental, l'impact de la dette publique, ainsi que les questions relatives aux droits de l'homme et au rôle des collectivités locales dans le développement de l'Angola.

L'un des points mis en avant est l'exemple du Cap-Vert en matière de gouvernance locale, qui peut servir de référence à l'Angola. Parallèlement aux débats à huis clos, les députés de l'UNITA effectuent une visite à l'intérieur de la province de Moxico, avec des réunions organisées en petits groupes, afin de mieux comprendre les besoins des communautés et d'approfondir le dialogue avec la population.