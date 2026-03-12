Sénégal: Mouhamadou Bamba Cissé - 'La criminalisation n'est pas seulement une question de peine'

12 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, estime que le débat sur la criminalisation de certaines infractions est souvent mal compris, soulignant que cette question ne se limite pas uniquement aux peines prévues par la loi, mais concerne également la nature de l'infraction et la procédure judiciaire applicable.

Certaines personnes pensent que la criminalisation n'est qu'une question de peine, alors que ce n'est pas cela", a-t-il déclaré mercredi lors de l'examen du projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal à l'Assemblée nationale. Selon lui, la distinction entre délit et crime ne repose pas uniquement sur la durée de la peine encourue, mais aussi sur la nature de l'infraction et la procédure judiciaire applicable.

Pour illustrer son propos, Mouhamadou Bamba Cissé a évoqué la différence entre le meurtre et l'assassinat.

"Le meurtre est un homicide volontaire, c'est-à-dire le fait d'attenter intentionnellement à la vie d'autrui. L'assassinat, lui, implique la préméditation et le guet-apens", a-t-il expliqué, rappelant que ces deux infractions ne sont pas punies de la même manière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a également insisté sur les conséquences procédurales liées à la qualification criminelle d'une infraction.

"En matière criminelle, l'instruction préparatoire est obligatoire", a-t-il indiqué, précisant que le dossier est alors confié à un juge d'instruction chargé de mener les investigations nécessaires.

Selon lui, cette procédure plus lourde peut allonger les délais de traitement des dossiers et entraîner diverses situations, notamment des libertés provisoires, des prescriptions ou des contestations liées à la procédure.

Mouhamadou Bamba Cissé a par ailleurs souligné que les prisons sénégalaises font déjà face à une forte pression liée aux infractions criminelles, notamment les affaires de viol, de trafic de stupéfiants et de vol de bétail.

Dans ce contexte, il considère que les choix législatifs doivent tenir compte à la fois de l'efficacité des sanctions et du fonctionnement global du système judiciaire.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.