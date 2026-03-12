Sénégal: Qualifications Mondial féminin - Les Lionnes impuissantes face à la machine américaine (110-46)

Dakar — Les États-Unis, portés par Rhyne Howard et Caitlin Clark, ont infligé, mercredi, une défaite écrasante (110-46) au Sénégal lors de la première journée des tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine de basket prévue à Berlin en septembre 2026.

Par leur intensité et leur jeu collectif, les Américaines ont imposé leur rythme dès les premières minutes, laissant les Lionnes dépassées sur tous les fronts. Championnes de la FIBA Women's AmeriCup 2025, les Américaines, qui avaient déjà validé leur qualification, n'ont fait aucun cadeau à des Sénégalaises, impuissantes face aux championnes olympiques de Paris 2024.

Les coéquipières de la capitaine Chelsea Gray ont montré dès le premier quart-temps qu'elles étaient les reines du parquet. Elles menaient déjà avec 17 points d'écart (28-11) à la fin des dix premières minutes.

Il ne fallait pas être devin pour comprendre ou prédire qu'une folle après-midi de basket attendait les Lionnes, qui ont terminé quatrièmes de l'Afrobasket 2025, derrière les Nigérianes, championnes d'Afrique, les Maliennes, vice-championnes, et les Sud-Soudanaises, troisièmes.

Le second quart-temps s'est compliqué davantage pour les joueuses de Cheikh Sarr. Nommé entraîneur du Sénégal en février dernier, Sarr a hérité de la lourde tâche de qualifier pour la neuvième fois l'équipe sénégalaise en phase finale de Coupe du monde, après la dernière participation en 2018 à Tenerife, en Espagne. Les Lionnes avaient alors terminé à la 12e place.

Avec un tel palmarès, face à une équipe américaine 11 fois vainqueur de la Coupe du monde en 18 participations, la mission s'annonçait déjà très difficile.

La coach de la Team USA, Kara Lawson, ne s'est pas privée de ses meilleures joueuses pour ces tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine de basket 2026, sans doute une occasion de faire les derniers réglages avant la compétition mondiale. Tout semble déjà au point puisqu'à la mi-temps, ses joueuses menaient avec 40 points d'avance (59-19).

L'arrière du Atlanta Dream, Rhyne Howard, et Caitlin Clark, la nouvelle star du basket américain qui évolue au Indiana Fever, ne cessaient de scorer et de délivrer des passes décisives. À elles seules, elles ont inscrit 39 points.

Et lorsqu'elles ne marquaient pas, Monique Billings, l'ailière d'1,91 m évoluant au Fenerbahçe Women's Basketball en Turkey, ou encore Kahleah Copper, joueuse du Phoenix Mercury, donnaient du fil à retordre à une défense sénégalaise quasi inexistante.

Pourtant, dans cette soirée cauchemardesque pour le Sénégal, la pivot de IDK Gipuzkoa en Espagne, Khadija Faye, et Néné Ndiaye, des Rutgers Scarlet Knights aux États-Unis, sont parvenues à sortir la tête de l'eau. La réaction de l'équipe dans le troisième quart-temps a permis aux filles d'inscrire 24 points à elles deux sur l'ensemble du match, soit 12 points chacune.

Ce sursaut d'orgueil n'a cependant pas suffi face à des adversaires aussi agressives qu'adroites sur les tirs primés et les lancers francs. Même si les Lionnes ont réalisé leur meilleur quart-temps en inscrivant 17 points, l'écart est resté supérieur à 40 points (82-36) à la fin du troisième quart-temps.

Loin de desserrer l'étau, les Américaines se sont montrées implacables et surtout injouables. Bousculant et privant de jeu les coéquipières de la capitaine Yacine Diop, elles ont tenu à dépasser la barre des 100 points. Au coup de sifflet final, sans finalement trop forcer, les Américaines ont infligé une défaite écrasante (110-46) à des Sénégalaises incapables d'inscrire 50 points.

Il s'agit du deuxième plus grand écart de cette première journée des tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine de basket 2026, après celui du match entre la France et les Philippines (115-66).

Ces tournois de qualification se déroulent simultanément sur trois continents, dans quatre villes hôtes : Wuhan, Lyon-Villeurbanne, San Juan et Istanbul, du 11 au 17 mars.

Seize équipes prendront part à la Coupe du monde 2026 à Berlin. Cinq nations sont déjà qualifiées : Allemagne (pays hôte), les États-Unis (championnes des Amériques 2025), la Belgique (championne d'Europe 2025), l'Australie (championne d'Asie 2025) et le Nigeria (champion d'Afrique 2025).

Ces éliminatoires doivent attribuer les onze autres places restantes. Le Sénégal est logé dans la poule de la Nouvelle-Zélande , de Porto Rico, des États-Unis, de l'Italie et de l"Espagne Les Lionnes affronteront, jeudi à 18 h GMT pour leur deuxième sortie, les Espagnoles qui ont largement dominé les Néo-Zélandaises (99-50).