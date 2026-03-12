Sénégal: Les retombées du 4 avril à Thiès attendues après la fête

Thiès — La région de Thiès (ouest) devra attendre bien après la fin de la célébration du 4 avril pour avoir la mesure des retombées de la délocalisation de la fête nationale qu'elle va abriter cette année, les délais ne permettant pas une évaluation précise de l'impact des investissements conduits, a précisé le gouverneur Saër Ndao.

La ville de Thiès a été choisie cette année pour abriter le défilé du 4 avril, sous la présidence effective du chef de l'État de l'État. Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme Indépendance qui prévoit la modernisation des capitales régionales devant abriter la célébration délocalisée de la fête de l'indépendance, à travers des réalisations visant à renforcer les commodités des villes hôtes.

"L'annonce [du choix de Thiès] a été faite entre deux à trois mois [une période durant laquelle] on ne peut rien faire en termes de réalisation", a précisé le gouverneur, dans un entretien avec l'APS.

Il note qu'un document contenant les urgences et priorités de la région de Thiès sera remis au chef de l'État, lors de son séjour dans la capitale du rail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est à partir de sa présence que les réalisations vont commencer", pour que l'année prochaine une évaluation puisse montrer en quoi Thiès aura bénéficié de la délocalisation de la fête de l'indépendance, a-t-il expliqué.

"Les gens pensaient qu'on allait tout réaliser avant la fête, [mais] c'est impossible", a insisté le gouverneur de Thiès.

Il note que le document qui sera soumis au chef de l'État va identifier les projets "les plus impactants" pour la région et les réalisations se feront "par étape".

Pour le moment, des travaux de voirie et de désensablement sont en cours sur certains axes de la ville. Des équipes s'affairent aussi au pavage et à l'élagage des arbres le long de l'avenue Caen sur laquelle se fera la parade militaire et civile.