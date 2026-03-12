Angola: La police présente trois groupes de criminels présumés à Malanje

11 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par RM/PBC/LUZ

Malanje — Trois groupes de criminels présumés, composés de 46 individus, impliqués dans des agressions et des vols commis sur la voie publique, dans des habitations et des commerces des municipalités de Malanje et Quéssua, ont été présentés aujourd'hui dans cette ville par le commandement provincial de la Police nationale.

L'arrestation de ces personnes, âgées de 18 à 30 ans, s'inscrit dans le cadre du plan opérationnel de la police visant à garantir l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de la population. Selon le directeur de la communication institutionnelle et de la presse de la délégation provinciale de l'Intérieur, le commissaire principal Junqueira António, ces groupes perturbaient la tranquillité des habitants des quartiers de Campo de Aviação, Catepa, Cangambo et Quizanga.

Il a été précisé que des motos, des téléviseurs à écran plasma, des téléphones portables, des bouteilles de gaz, des systèmes audio, des boissons alcoolisées, des sacs de ciment et d'autres équipements ont été saisis chez les suspects.

Concernant la police de proximité, Junqueira António a déclaré que la philosophie de la Police nationale est de promouvoir le dialogue avec les communautés, de rechercher des solutions pour la prévention et la lutte contre la criminalité dans les quartiers les plus dangereux. Il a ainsi expliqué que des actions seront menées dans les 27 municipalités de Malanje, afin de rétablir un sentiment de sécurité et de favoriser la coexistence harmonieuse au sein de la population.

