Sénégal: Cheikh Sarr, coach des Lionnes - 'On n'a pas pu suivre l'intensité physique des Américaines'

Dakar — L'équipe nationale féminine de basket du Sénégal a eu du mal à suivre l'intensité physique imposée par celle des États-Unis, mercredi à San Juan (Porto Rico), lors de leur rencontre comptant pour la première journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde de la catégorie, a analysé le sélectionneur sénégalais Cheikh Sarr, selon qui les Lionnes ont également peiné à mettre en place une rotation défensive "assez rapide pour contester les tirs américains".

"Nous jouions contre la meilleure équipe du monde. Nous avons essayé de nous adapter et de suivre leur intensité physique, donc c'était un peu difficile pour nous. Dans le premier et le deuxième quart temps, nous pensions bien défendre sur l'écran et sur l'arrière américaine, mais nous ne jouions pas la défense que nous devrions jouer. C'est pour ça qu'ils ont marqué beaucoup de points en un-contre-un", a-t-il dit en en conférence de presse d'après match.

Le Sénégal s'est lourdement incliné, 110-46, contre les États-Unis, lors de la première journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine de basket 2026, prévue en septembre à Berlin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"La rotation défensive n'était pas assez rapide pour contester les tirs. Nous avons essayé de tout changer après, en tentant de stopper ces tirs, mais nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons essayé d'être très agressifs, nous avons eu 22 tirs en retard et nous les avons forcés à prendre 15 rebonds offensifs. Nous avons vraiment fait de notre mieux pour contrôler Team USA", a-t-il expliqué.

Cheikh Sarr s'est toutefois réjoui de ce que ses joueuses aient respecté l'identité de jeu du Sénégal

"C'est très important pour nous, car c'est notre identité. Nous jouons physiquement et voulons être à la hauteur. Dès le premier quart temps, Team USA a compris cela, et si nous ne jouions pas de manière physique, elles allaient nous humilier. Nous avons donc privilégié la mise en place de stratégies, sachant que quatre autres matchs nous attendaient et étaient plus décisifs. Battre les États-Unis reste un rêve, mais nous ne voulions pas nous exposer à l'humiliation. C'est pour cela que nous avons choisi de jouer physiquement", a-t-il ajouté.

Le technicien sénégalais s'est également projeté sur les prochains rendez-vous du Sénégal, dont la rencontre face à l'Espagne, prévue ce jeudi à 18h GMT.

"Nous devons rester concentrés, parce qu'on a cinq équipes qui se battent pour trois places, et Team USA est déjà qualifiée. Donc, le prochain match sera contre l'Espagne, qui est plus rapide que les États-Unis, et nous devons nous préparer. Nous allons travailler sur les vidéos. L'objectif final, c'est de les battre", a-t-il soutenu.

L'ailière fort du Sénégal, Néné Awa Ndiaye, qui a pris part à la rencontre avec la presse, a également analysé la performance de son équipe.

"Je dirais que lorsque tu joues contre une équipe si bonne, il n'y a pas beaucoup de place pour faire des erreurs. Et je pense que nous avons mal défendu sur la ligne à 3 points, puisqu'ils ont réussi 54 % de leurs tirs tentés. Nous ne pouvons pas gagner un match si l'adversaire tire à 54 % de réussite. Il nous fallait aussi rester disciplinées en défense. Je pense que c'est là qu'on gagne les matchs", a-t-elle dit.

La joueuse des Rutgers University (USA) a ensuite salué la prestation de l'équipe américaine. "C'est Team USA. Tu entends de grands noms, des joueuses que tu regardes à la télé et que tu affrontes maintenant. C'est une très bonne équipe, numéro 1 mondiale, et ils l'ont montré", a-t-elle ajouté. Le Sénégal est logé dans la même poule que la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. Les Lionnes affronteront jeudi à 18 h GMT les Espagnoles, qui ont largement dominé les Néo-Zélandaises (99-50).